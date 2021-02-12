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Instagram и Facebook ужесточили меры против грубости в сети: что известно
11:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Популярная во всем мире социальная сеть Инстаграм теперь будет удалять учетные записи пользователей, с которых отправляются оскорбления или разжигающие ненависть личные месседжи.

Об этом сообщается в блоге соцсети. Отмечается, что к таким жестким мерам в Инстаграме пришли из-за расистских сообщений в адрес британских футболистов.

Социальная сеть, принадлежащая компании Facebook Марка Цукерберга, намерена отслеживать все оскорбления, расистские и антисемитские высказывания, а также прочие нарушения, которые могут явно оскорбить человека другой религии или цвета кожи.

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"Когда кто-то отправляет личные сообщения, нарушающие наши правила, мы запрещаем этому человеку отправлять какие-либо сообщения в течение определенного периода времени. Если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его учетную запись. Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений обмена сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений", - сообщаются в блоге.

Что касается Facebook, то в компании стали в два раза чаще убирать посты с харассментом и буллингом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Во время президентских выборов в США, с октября по декабрь 2020 года модераторы социальной сети удалили около 6,3 миллионов постов с неподобающими текстами: "В предыдущие пару лет за один квартал фейсбучные модераторы удаляли 2,5 млн постов/комментов".

Telegram позволил перенос чатов из других приложений

Последний отчет о прозрачности модераторов, которые призваны удалять оскорбительные посты в Facebook:

Facebook

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Facebook и Instagram представили функцию исчезающих сообщений.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Facebook, Instagram, Марк Цукерберг.
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