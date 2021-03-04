Появилось видео момента взрыва ракеты SpaceX в Техасе

Во время испытаний своего 10 аппарата Starship SN10 прототип SpaceX совершил удачную посадку, но вокруг него возник пожар и он взорвался.

Об этом сообщили в видео на YouTube канале VideoFromSpace.

Как видно на видео, аппарат загорелся в момент, когда уже почти прикоснулся к земле, но он смог сесть хотя и вокруг образовалось огромное облако из дыма и пыли. При этом, уже спустя 8 минут десятый прототип Starship взорвался.

Стоит напомнить, что предшественники SN10, прототип 9 и 8 также взорвались во время попытки посадки, при этом модели корабля SpaceX не совершали удачных посадок с начала проекта и испытаний.