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Появилось видео момента взрыва ракеты SpaceX в Техасе

Появилось видео момента взрыва ракеты SpaceX в Техасе
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Во время испытаний своего 10 аппарата Starship SN10 прототип SpaceX совершил удачную посадку, но вокруг него возник пожар и он взорвался.

Об этом сообщили в видео на YouTube канале VideoFromSpace.

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Как видно на видео, аппарат загорелся в момент, когда уже почти прикоснулся к земле, но он смог сесть хотя и вокруг образовалось огромное облако из дыма и пыли. При этом, уже спустя 8 минут десятый прототип Starship взорвался.

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Стоит напомнить, что предшественники SN10, прототип 9 и 8 также взорвались во время попытки посадки, при этом модели корабля SpaceX не совершали удачных посадок с начала проекта и испытаний.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 327

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США, SpaceX, Starship.
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