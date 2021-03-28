Соцсети провоцируют появление расстройства пищевого поведения

Приложения для редактирования тела, рекламируемые в популярных социальных сетях, таких как TikTok и Instagram, провоцируют появление расстройств пищевого поведения у молодых людей, опасаются участники благотворительных кампаний.

Об этом пишет ВВС.

Рекламы показывают, как с помощью приложений можно изменить части тела, в том числе сделать талию стройнее и добавить мускулов. При этом благотворительные организации, выступающие против расстройств пищевого поведения заявили, что технологическим компаниям следует учитывать влияние на уязвимых людей.

Представители TikTok сообщили, что пересматривает свою политику. Платформа, популярная среди подростков, в прошлом году запретила рекламу приложений для голодания и добавок для похудания.

"Компании, работающие в социальных сетях, должны быть привлечены к ответственности и прекратить эти нездоровые и бесполезные сообщения", - сказала Хоуп Дева, выступающая против расстройство пищевого поведения. "Тот факт, что Instagram и TikTok в настоящее время рекламируют приложения, изменяющие тело, еще больше подпитывает эту эпидемию расстройств пищевого поведения".

Благотворительная организация по борьбе с расстройствами пищевого поведения Seed сообщила, что во время пандемии число детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, обращающихся за поддержкой, увеличилось на 68%.

Ранее "Телеграф" писал, как определить, есть ли у вас расстройство пищевого поведения.