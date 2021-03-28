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Соцсети провоцируют появление расстройства пищевого поведения

Соцсети провоцируют появление расстройства пищевого поведения
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Приложения для редактирования тела, рекламируемые в популярных социальных сетях, таких как TikTok и Instagram, провоцируют появление расстройств пищевого поведения у молодых людей, опасаются участники благотворительных кампаний.

Об этом пишет ВВС.

Рекламы показывают, как с помощью приложений можно изменить части тела, в том числе сделать талию стройнее и добавить мускулов. При этом благотворительные организации, выступающие против расстройств пищевого поведения заявили, что технологическим компаниям следует учитывать влияние на уязвимых людей.

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Представители TikTok сообщили, что пересматривает свою политику. Платформа, популярная среди подростков, в прошлом году запретила рекламу приложений для голодания и добавок для похудания.

"Компании, работающие в социальных сетях, должны быть привлечены к ответственности и прекратить эти нездоровые и бесполезные сообщения", - сказала Хоуп Дева, выступающая против расстройство пищевого поведения. "Тот факт, что Instagram и TikTok в настоящее время рекламируют приложения, изменяющие тело, еще больше подпитывает эту эпидемию расстройств пищевого поведения".

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Благотворительная организация по борьбе с расстройствами пищевого поведения Seed сообщила, что во время пандемии число детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет, обращающихся за поддержкой, увеличилось на 68%.

Ранее "Телеграф" писал, как определить, есть ли у вас расстройство пищевого поведения.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Instagram, TikTok, Расстройства пищевого поведения.
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