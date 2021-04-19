Вертолет NASA совершил первый полет над Марсом: как это было (видео)

Они сообщили о проблемах в программном обеспечении дрона, которые NASA вскоре исправили и отправили прибор в свой первый полет на Красной планете.

"Высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров. В ходе последующих полетов вертолет планируют поднять до пяти метров. Не развалился, не замерз, да еще и взлетел! Чудо таки случилось" – отметили на канале.

NASA также выложили видеоотчет с кабины управления дроном.

По словам одного из менеджеров миссии , "Данные с альтиметра подтверждают, что "Индженьюити" стал первым аппаратом, совершившим полет на другой планете".

Напомним, марсоход НАСА Perseverance приземлился на Марсе 18 февраля. После этого он начал присылать фотографии местности, а спустя некоторое время прислал даже звуковую дорожку с Красной планеты. Вскоре начали готовить и запуск вертолета-дрона. Изначально, его полет был запланирован на 11 апреля. Однако, технические неполадки отодвинули дату запуска.