Успешный пуск ракеты Crew Dragon-2: сеть восхищается видео исторического события

Космический корабль миссии Crew Dragon-2 отправил на Международную космическую станцию четырех астронавтов.

Об этом сообщила пресс-служба Североамериканского аэрокосмического агентства (NASA).

На борту находятся командир Меган Макартур и пилот Шейн Кимбро из НАСА, представитель Европейского аэрокосмического ведомства (ESA), француз Тома Песке, а также японский астронавт Акихико Хосидэ из JAXA.

Все четверо будут находиться на орбите в течение полугода и, в основном, будут заниматься научной деятельностью. В частности, они будут проводить эксперименты в области микрогравитации.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021

Историческое событие: Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС. Запуск SpaceX прервал российскую монополию на полет к Международной космической станции. Смотрите, как прошел старт pic.twitter.com/IxKe11KPZa — DW на русском (@dw_russian) April 23, 2021

Примечательно, что в миссии Crew Dragon-2 использовался тот же корабль, что и в первом запуске астронавтов в мае 2020 года. А первая использованной в этом запуске ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже запускала корабль Crew Dragon в ноябре прошлого года. Кстати, он до сих пор остается пристыкованным к МКС.