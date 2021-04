Успешный пуск ракеты Crew Dragon-2: сеть восхищается видео исторического события

Космический корабль миссии Crew Dragon-2 отправил на Международную космическую станцию четырех астронавтов.

Об этом сообщила пресс-служба Североамериканского аэрокосмического агентства (NASA).

На борту находятся командир Меган Макартур и пилот Шейн Кимбро из НАСА, представитель Европейского аэрокосмического ведомства (ESA), француз Тома Песке, а также японский астронавт Акихико Хосидэ из JAXA.

Все четверо будут находиться на орбите в течение полугода и, в основном, будут заниматься научной деятельностью. В частности, они будут проводить эксперименты в области микрогравитации.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK

— NASA (@NASA) April 23, 2021