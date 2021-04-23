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Успешный пуск ракеты Crew Dragon-2: сеть восхищается видео исторического события

Успешный пуск ракеты Crew Dragon-2: сеть восхищается видео исторического события
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Космический корабль миссии Crew Dragon-2 отправил на Международную космическую станцию четырех астронавтов. 

Об этом сообщила пресс-служба Североамериканского аэрокосмического агентства (NASA). 

На борту находятся командир Меган Макартур и пилот Шейн Кимбро из НАСА, представитель Европейского аэрокосмического ведомства (ESA), француз Тома Песке, а также японский астронавт Акихико Хосидэ из JAXA. 

Все четверо будут находиться на орбите в течение полугода и, в основном, будут заниматься научной деятельностью. В частности, они будут проводить эксперименты в области микрогравитации. 

Примечательно, что в миссии Crew Dragon-2 использовался тот же корабль, что и в первом запуске астронавтов в мае 2020 года. А первая использованной в этом запуске ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже запускала корабль Crew Dragon в ноябре прошлого года. Кстати, он до сих пор остается пристыкованным к МКС.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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МКС, SpaceX, Crew Dragon.
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