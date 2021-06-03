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Вирусам подвластны все устройства: специалист рассказал, как защитить свой смартфон

Вирусам подвластны все устройства: специалист рассказал, как защитить свой смартфон
05:43 Сегодня Телеграф TECHRADAR

Всем пользователям смартфонов, да и других средств связи, нужно постоянно обновлять свои знания и всегда внимательно относиться к тому, что делаете на своем устройстве, а тем более не открывать письма от неизвестных адресатов.

Советы, как обезопасить себя и свой смартфон от вредоносных программ, дал глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь в интервью изданию "ГОРДОН".

"Не открывайте письма от неизвестных вам адресатов. Помните, вирусам подвластны все устройства, все операционные системы, все почтовые службы и мессенджеры", - подчеркивает Щиголь.

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По его словам, одни из самых распространенных путей заражения телефона – сообщения, что ваш неизвестный дядюшка оставил вам $10 млн в наследство где-то в Африке.

"Глупо? Но довольно часто это срабатывает, потому что люди от природы любопытны. Получателям просто интересно, что будет дальше", - отмечает глава Госспецсвязи.

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В этом контексте он подчеркивает, что не стоит вступать в переписку, потому что с подобными письмами распространяется программное обеспечение, которое похищает данные или является инструментом кибератаки.

Ранее "Телеграф" писал о том, как в TikTok зарабатывают на доверчивых пользователях

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Смартфон, Защита, Вирусы, Юрий Щиголь.
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