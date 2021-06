Провайдер устроил настоящий "интернет-апокалипсис", но обошлось все даже весело

8 июня в работе сервисов Twitch, Spotify, GitHub, Reddit, Stackoverflow произошел мощный сбой.

Об этом сообщает Downdetector.

Сообщается, что данный сбой произошел из-за CDN-провайдера Fastly, который предоставляет ресурсам облачную инфраструктуру. Было выявлено 503 ошибки. В компании уже сообщили о расследовании и уведомили о найденной неполадке. Позднее ее устранили.

Fastly, the CDN provider, is having a massive outage, resulting in Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian, and the FT returning 503 errors.https://t.co/parKGKwrSU

— Matt 'TK' Taylor (@MattieTK) June 8, 2021