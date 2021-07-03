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Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных
Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных

Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных

Армия Израиля приняла на вооружение TitTok: как соцсеть работает в пользу военных
Обновлено 11:54 Сегодня Телеграф

Израильские военные используют поп-музыку, модные хэштеги и интерактивные игры, чтобы донести свои послания до более чем 100 тыс. сторонников.

Статья на сайте "Aljazeera" предлагает свой взгляд на использование социальных сетей и других онлайн-платформ и сервисов израильскими военными. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.  

За месяц до начала 11-дневной войны, которая случилась в мае и в результате которой погибло более 250 палестинцев и 13 израильтян, израильская армия разместила в TikTok (сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance"  - прим.ред.) видео, где пилоты самолетов празднуют независимость Израиля под звуки популярной песни "Pretty Boy Swag".

TikTok израильской армии, насчитывающий более 100 тыс. подписчиков и почти 100 видеороликов, представляет собой пример влиятельного блогера. В официальном профиле можно найти учебные пособия по фитнесу, рецепты еды, игры в прятки и "приемы обучения солдат", такие как приемы подводного плавания с аквалангом и тренировки крав-мага.

Первое видео было размещено в сентябре 2020 года по случаю празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана. С тех пор армейская страничка собрала значительную аудиторию благодаря своему самому популярному видео - продвижению системы противовоздушной обороны "Железный купол", которое набрало почти миллион просмотров.

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TikTok, молодежный сервис, деликатно относится к политическому контенту. Хотя некоторые политические блогеры дали толчок политическим дебатам, но пользователи обычно относятся к политике с большой осторожностью. Это вызвано отчасти правилами модерации и цензуры, действующими на платформе.

Тем не менее, когда дело касается серьезных международных кризисов и вопросов национальной безопасности, можно найти практически любые точки зрения. По крайней мере, в виртуальном поле спор не является непропорциональным - многие посты пропалестинские, но есть и произраильские.

Если вы введете в поиске  в TikTok слово "Израиль", появляются десятки связанных хэштегов, в том числе "loveisrael" ("люблюИзраиль") и "boycottisrael"  ("бойкотИзраиля"). Посты в теге "Израиль" в совокупности набрали более семи миллиардов просмотров. У видео под названием "люблюИзраиль" их более 30 миллионов.

Люди, представленные в контенте, делают разные вещи: делятся знаниями, сообщениями поддержки и иногда шутят об израильско-палестинском конфликте.

И шутки исходят не только из личных профилей. Используя популярный хэштег #HotGuyShit, израильская армия поделилась видео "всего лишь небольшой группы сильных женщин, защищающих свою страну". В посте израильские женщины-военнослужащие имитируют поведение солдат-мачо.

В другом видео, озаглавленном "Без макияжа, только камуфляж", девушки-новобранцы тренируются под звуки поп-музыки. И эти два примера не единичны. На сайте TikTok, похоже, предпринимаются активные усилия по освещению женского присутствия в израильской армии.

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Журналисты "Аль-Джазиры" связались с израильской армией, чтобы поговорить на эту тему, но ответа на запрос об интервью не получили.

Сексистский юмор

"[Участие женщин-солдат в постах в TikTok] это способ диверсифицировать свои вооруженные силы, не только при помощи женщин, но и людей разного цвета кожи, и своего рода привнесением плюрализма в эти силовые структуры", - говорит Яэль Берда, доцент кафедры социологии и антропологии в Еврейском университете Иерусалима.

По словам Яэля Берды, стратегия социальных сетей также проводит параллели с усилиями израильского государства по популяризация идей и прав людей нетрадиционной ориентации. Израиль подвергается критике за использование этого аспекта как прикрытия и заявления о своей прогрессивности и вместе с тем способа уклониться от обвинений в нарушении прав человека в отношении палестинцев.

Очевидная стратегия израильской армии в отношении феминизма, похоже, также страдает от непоследовательности. Несмотря на то, что в профиле прославляются женские военнослужащие, но все же контент зачастую основан на том, что можно назвать сексистским чувством юмора.

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Используя тренд #SuperModel и заголовок "Мы создаем образы с 1948 года", пользователи TikTok видят, как камера дает панораму израильского танка, и слышат голос, который произносит: "И я говорю тебе, Боб. С таким телом, таким лицом и такими ногами, как у нее, она станет супермоделью Victoria Secret".

Социальные сети как повествовательное оружие

"Конечно, это инструмент пропаганды", - говорит Ребекка Л. Стейн, писательница и культурный антрополог из Университета Дьюка. "По сути, "военизацию" можно рассматривать как сочетание военного аппарата и арсенала с развлекательным аппаратом и арсеналом".

Ребекка Л. Стейн утверждает, что израильские военные хотят создать убедительное повествование в социальных сетях с популярным языком и интересным контентом. Другими словами, они хотят создать более привлекательный образ, чтобы завоевать сердца и умы всего мира.

 "Они [израильские военные] проиграли эту онлайн-войну и отчаянно пытаются найти решение", - заявляет Стейн.

Автор добавляет, что социальные сети израильской армии считают, что решение состоит в том, чтобы улучшить свои сообщения, изображения и инфографику - больше танцующих солдат, которые смягчают образ военных. "Они отказываются рассматривать это как более широкую политическую проблему… и именно поэтому они переживают глубокий кризис, который не может решить даже самая лучшая пропаганда".

Штейн также отмечает, что у израильских вооруженных сил гибкая коммуникационная стратегия. Их повествовательный фокус смещается в зависимости от платформы и используемого языка. В еврейских каналах Штейн отмечает преобладание повествования о "солдатах, возвращающихся домой и воссоединяющихся со своими семьями". В англоязычных каналах, таких как TikTok, Штейн считает, что израильская армия подчеркивает рассказ об Израиле под огнем, поэтому нацелена на повествование о претерпеваемых нападениях и самозащите.

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Независимо от подхода, писательница Ребекка Л. Стейн заявляет, что "они [израильские силы безопасности] определенно стремятся сделать своих солдат безгранично популярными".

TikTok пока падают бомбы

Во время последней 11-дневной войны израильские военные разместили на TikTok 22 видео, в среднем по два в день. В своих постах они рассказали о боевых действиях, показали видео с ракетами и спросили пользователей TikTok: "Что бы вы сделали, если бы это был ваш дом?"

Пока израильская армия создает контент для TikTok, Газа восстанавливается из руин в четвертый раз за последние 12 лет. "Мы ходим по разбитому стеклу из наших разбитых окон", - говорит палестинская поэтесса Надин Муртая из Газы.

В будущем еще предстоит определить, сможет ли TikTok служить "неразрушимым окном в мир".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Израиль, Пропаганда, Информационная война, TikTok.
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