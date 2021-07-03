Появился геймплейный ролик ремейка System Shock и запись игрового процесса (видео)

Еще в 2016 году Nightdive Studios провела краудфандинговую кампанию на Kickstarter для перезагрузки игры System Shock. Кампания была довольно успешной, и по истечению 30 дней ей удалось собрать 1 350 000 долларов, хотя разработчики просили только 900 тысяч.

К сожалению, выпуск игры откладывался несколько раз, и это определенно не из-за пандемии COVID-19, поскольку Nightdive Studios приняла модель удаленной работы задолго до 2020 года. Где-то в этом году дата выхода перезагрузки игры была обновлена в Steam с временными рамками - лето 2021 года, на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

В субботу, 3 июля, вышел 7-минутный трейлер игрового процесса во время игрового шоу Weekly Twitch, что вселяет в фанатов надежду, что, возможно, на этот раз студия сдержит свое обещание и в конечном итоге запустит игру к концу лета.

Перезагрузка System Shock, похоже, идет хорошо, по крайней мере, из того, что показано в трейлере игрового процесса. А для тех, кто хотел бы попробовать это на себе, у игры есть демоверсия, доступная бесплатно в Steam.

Новая System Shock была впервые анонсирована в ноябре 2015 года в форме ремейка, который должен был ограничиться переделкой оригинальной игры на более современном движке. После успеха кампании Kickstarter и растущих амбиций разработчиков проект впоследствии стал перезапуском, переосмыслением базового материала, с добавлением новой игровой механики и новых уровней.

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