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Появился геймплейный ролик ремейка System Shock и запись игрового процесса (видео)

Появился геймплейный ролик ремейка System Shock и запись игрового процесса (видео)
10:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Еще в 2016 году Nightdive Studios провела краудфандинговую кампанию на Kickstarter для перезагрузки игры System Shock. Кампания была довольно успешной, и по истечению 30 дней ей удалось собрать 1 350 000 долларов, хотя разработчики просили только 900 тысяч.

К сожалению, выпуск игры откладывался несколько раз, и это определенно не из-за пандемии COVID-19, поскольку Nightdive Studios приняла модель удаленной работы задолго до 2020 года. Где-то в этом году дата выхода перезагрузки игры была обновлена в Steam с временными рамками - лето 2021 года, на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

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В субботу, 3 июля, вышел 7-минутный трейлер игрового процесса во время игрового шоу Weekly Twitch, что вселяет в фанатов надежду, что, возможно, на этот раз студия сдержит свое обещание и в конечном итоге запустит игру к концу лета.

Перезагрузка System Shock, похоже, идет хорошо, по крайней мере, из того, что показано в трейлере игрового процесса. А для тех, кто хотел бы попробовать это на себе, у игры есть демоверсия, доступная бесплатно в Steam.

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Новая System Shock была впервые анонсирована в ноябре 2015 года в форме ремейка, который должен был ограничиться переделкой оригинальной игры на более современном движке. После успеха кампании Kickstarter и растущих амбиций разработчиков проект впоследствии стал перезапуском, переосмыслением базового материала, с добавлением новой игровой механики и новых уровней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что польская студия Techland поделилась новыми кадрами Dying Light 2Релиз видеоигры о зомби запланирован на 7 декабря.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 237

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Игры, Трейлеры, System Shock.
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