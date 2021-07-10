Турецкий беспилотник с украинским двигателем установил два новых рекорда (видео)

Турецкий тяжелый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı установил два новых рекорда.

Об этом сообщила компания-производитель Baykar в Твиттер.

8 июля БПЛА смог подняться на высоту в 11 594 метра, что является рекордом для турецкой авиации. Полет продлился 25 часов и 46 минут, за это время он пролетел 7507 км.

Примечательно, что на этот беспилотник устанавливаются двигателя АИ-450Т, производимые в Запорожье компанией "Ивченко-прогресс".

Беспилотник имеет размах крыльев 20,6 метров, при длине в 13,5 метров. Максимальный взлетный вес составляет 4500 кг, а полезная нагрузка – 1350 кг.

Заявленный потолок полета составляет 12 км, а время полета 24 часа. Но, исходя из того, что ему удалось продержаться в воздухе почти на два часа больше, можно сделать вывод, что это для него не предел.

Bayraktar #AKINCI TİHA, 38.039 feet irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. İlk kez milli bir hava aracı bu irtifaya çıktı. 38.039 feet

06.07.2021 20.58

07.07.2021 22.44

25 saat 46 dakika

7507 km#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/faSaLFT6hT — BAYKAR (@Baykar_Savunma) July 8, 2021

Поставки Akıncı в ВС Турции планируются уже в этом году.

Как сообщалось ранее, Akıncı в апреле провел первые огневые испытания "умных" боеприпасов MAM-C, MAM-L и MAM-T, произведенных специально под этот БПЛА.

Кроме поставок двигателей к БПЛА, Украина также договорилась с Турцией о поставках двигателей для новейшего боевого вертолета ATAK-II.

Также известно, что Турция до 2023 года построит для Украины современный боевой корвет.