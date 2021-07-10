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Турецкий беспилотник с украинским двигателем установил два новых рекорда (видео)

Турецкий беспилотник с украинским двигателем установил два новых рекорда (видео)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Турецкий тяжелый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı установил два новых рекорда. 

Об этом сообщила компания-производитель Baykar в Твиттер. 

8 июля БПЛА смог подняться на высоту в 11 594 метра, что является рекордом для турецкой авиации. Полет продлился 25 часов и 46 минут, за это время он пролетел 7507 км. 

Примечательно, что на этот беспилотник устанавливаются двигателя АИ-450Т, производимые в Запорожье компанией "Ивченко-прогресс".

Беспилотник имеет размах крыльев 20,6 метров, при длине в 13,5 метров. Максимальный взлетный вес составляет 4500 кг, а полезная нагрузка – 1350 кг. 

Заявленный потолок полета составляет 12 км, а время полета 24 часа. Но, исходя из того, что ему удалось продержаться в воздухе почти на два часа больше, можно сделать вывод, что это для него не предел. 

Поставки Akıncı в ВС Турции планируются уже в этом году. 

Как сообщалось ранее, Akıncı в апреле провел первые огневые испытания "умных" боеприпасов MAM-C, MAM-L и MAM-T, произведенных специально под этот БПЛА. 

Кроме поставок двигателей к БПЛА, Украина также договорилась с Турцией о поставках двигателей для новейшего боевого вертолета ATAK-II

Также известно, что Турция до 2023 года построит для Украины современный боевой корвет.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Турция, Байрактар, Akinci.
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