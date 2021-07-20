Десятки тысяч человек пострадали из-за шпионского ПО для смартфонов - расследование

iPhone и устройства Android более чем 50 тысяч пользователей по всему миру могли подвергнуться шпионской атаке. Среди них правозащитники, журналисты, государственные чиновники, юристы.

Об этом сообщает The Guardian, освещая результаты масштабного журналистского расследования в котором приняли участие 17 медиа-организаций.

Речь о программном обеспечении NSO Group из Израиля. Программа Pegasus может извлекать с телефона сообщения, фотографии и электронные письма, записывать звонки и тайно активировать микрофоны.

Спецслужбам и военным разных стран это ПО поставлялось с 2016 года. В израильской компании обвинения отрицают, отметив, что программное обеспечение предназначено только для предотвращения преступлений и терактов.

Известно об этом стало благодаря массовой утечке данных. Это список номеров телефонов, которые исследователи назвали потенциальными целями слежки. Часть проанализированных устройств из списка имели следы шпионского ПО. Номера телефонов из списка зарегистрированы по всему миру, в частности Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

Также в перечне был телефон мексиканского журналиста, погибшего в 2017 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крупной кибератаке подверглась работающая в США IT-фирма Kaseya, в результате чего пострадали не менее 200 компаний - подозревают русский след.