В одном из отсеков МКС после аварии продолжается утечка воздуха, несмотря на ремонт: подробности

С Международной космической станции, которую накануне дестабилизировал российский модуль "Наука", продолжается утечка воздуха.

Об этом стало известно во время переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами, которые транслирует NASA.

Согласно сообщению с МКС давление воздуха в переходной камере российского модуля "Звезда" снизилось до 154 мм.

Утечку воздуха с МКС обнаружили еще в августе 2020 года. Найденные трещины залатали подручными средствами, как временная мера это помогло.

В марте 2021 года трещины заделали герметиком, тогда утечек воздуха обнаружили две. Во время работ давление снизилось до 405 мм ртутного столбика.

Но в апреле 2021 года утечка образовалась вновь. Люк в промежуточной камере был закрыт до июня. Для того чтобы найти утечку, российские космонавты рассыпали в отсеке сухой суп.

Срок эксплуатации МКС заканчивается через 3 года - в 2024. Ранее "Телеграф" писал, что на орбите начнут выращивать перец.