Будущее близко: Сможет ли ДНК-тестирование помочь составить диету для каждого?

Растет количество домашних наборов для тестирования ДНК, предлагающих советы по питанию и диете, соответствующие вашим генам. Они основаны на идее, что каждый из нас по-разному реагирует на пищу, отчасти из-за нашей уникальной генетической структуры, поэтому каждому человеку нужны индивидуальные рекомендации по питанию.

Недавняя статья на сайте "BBC", рассказывает о том, в каком направлении развиваются исследования ДНК в настоящее время и к чему они могут привести в будущем. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Наука идет вперед и уже появилась необходимость к более строгому регулированию данной отрасли. Может ли корректировка диеты с учетом ваших генов помочь вам улучшить состояние здоровья?

Эта концепция существует с тех пор, как ученые завершили картирование генома человека почти 20 лет назад. Но в последнее время тесты ДНК стали дешевле, быстрее и доступнее для использования в домашних условиях. Иногда их называют пациент-центрированными геномными тестами. Можно купить различные виды тестов, в том числе наборы для изучения вашей родословной и оценки риска развития определенных заболеваний.

Тесты на пищевую геномику предназначены для питания и диеты и предлагаются многими компаниями, включая "Nutri-genetix", "DNAfit" и "23andme". Вы заказываете набор через Интернет, отправляете обратно образец слюны или ротовой мазок, и ваша ДНК проверяется, чтобы определить, есть ли у вас генетические вариации, связанные с определенными пищевыми реакциями. Тесты различаются, но часто они оценивают ваш риск таких состояний, как непереносимость лактозы и глютеновая болезнь, а также чувствительность к таким вещам, как кофе, алкоголь, углеводы, жиры и соль. Отчет, который вы получите в ответ, может включать советы о продуктах, которые следует есть или избегать, о том, как похудеть или управлять своим весом, а также о ваших потребностях в определенных витаминах и питательных веществах.

Как работают тесты?

В тестах на пищевую геномику ваш образец ДНК проверяется на наличие небольших вариаций в ограниченном количестве конкретных генов, связанных с определенными пищевыми реакциями. Эти ассоциации основаны на результатах популяционных исследований, выясняющих, есть ли у людей, которые определенным образом реагируют на определенные продукты питания, общие генетические вариации. Таким образом, нутригеномные тесты позволяют оценить вашу предрасположенность к определенным пищевым реакциям. Например, в зависимости от вашего генетического профиля вы можете усваивать углеводы быстрее, чем это происходит в среднем. Теоретически вы можете скорректировать свою диету, чтобы справиться с резкими скачками сахара в крови.

Но если тест обнаруживает, что вы, скорее всего, определенным образом реагируете на питательные вещества, это не значит, что вы определенно будете реагировать именно так. "Генетическая предрасположенность именно такая", - говорит доктор Кейт Гримальди, главный научный сотрудник "DNAfit". "Определенные варианты повлияют на вероятность определенного исхода".

Как и большинство компаний, занимающихся тестированием ДНК, "DNAfit" проверяет вариации генов там, где существует "разумный уровень научного консенсуса, основанный на исследованиях на людях", и они будут иметь особый эффект. Доктор Гримальди говорит, что, например, если у вас есть генетическая вариация "CYP1A2 (AA)", вы "почти наверняка" усваиваете кофеин быстрее, чем тот, у кого этой вариации нет, и поэтому сильнее почувствуете влияние кофеина. Также вероятно, что люди с вариациями гена "MCM6" будут переносить лактозу и сахар, содержащийся в молоке.

ДНК-тесты помогают справиться с ожирением

По словам Вимала Карани, профессора нутригенетики и нутригеномики Университета Рединга, тестирование ДНК успешно используется в исследовательских проектах по лечению людей с генетической предрасположенностью к ожирению.

Вариации гена "FTO", также известного как "ген жира", тесно связаны с более высоким риском ожирения, особенно среди определенных этнических групп. Исследования показывают, что те, у кого есть хотя бы одна копия конкретных вариантов "FTO", и которые придерживаются высокоуглеводной диеты или физически неактивны, подвергаются "особенно высокому риску" ожирения.

Однако наличие этих вариаций не решает вашу судьбу, подчеркивает доктор Карани. Его исследования в странах с низким уровнем дохода показывают, что следует придерживаться здоровой диеты с высоким содержанием клетчатки, а увеличение физической активности может снизить этот генетический риск. "В этих странах есть несколько центров генетического тестирования, которые успешно прописывают людям индивидуальные диеты для предотвращения и снижения ожирения", - говорит он.

По словам доктора Карани, пока выявлено менее пяти процентов генетических вариаций, ответственных за ожирение, исследования в этой области все еще находятся в зачаточном состоянии. Более того, ваши гены - лишь часть сложной системы, участвующей в реакции вашего организма на еду. "Тесты ДНК - это всего лишь часть уравнения", - говорит он. "Также необходимо проанализировать множество других биологических маркеров, включая микробиом кишечника, метаболиты (химические вещества, участвующие в функциях организма), сахар и жиры в крови, холестерин, артериальное давление и факторы образа жизни", чтобы иметь перед собой завершенную картину.

Работают ли домашние наборы для тестирования ДНК?

Но в настоящее время у нас ограниченные знания о взаимодействии между генами, питательными веществами и здоровьем, по словам доктора Хосе Ордоваса, директора отдела питания и геномики Университета Тафтса в Бостоне. В ДНК человека существуют миллионы генетических вариаций, и ученые до сих пор не знают, как подавляющее большинство из них влияет на то, как функционирует организм, или как одна вариация гена влияет на другую. "Для многих признаков, на которые тестируются наборы ДНК - чувствительности к жирам и кофе, требований Омега-3 и т. п. - задействовано множество генов", - утверждает д-р Ордовас. "Гены, которые они проверяют, - это лишь верхушка айсберга".

Исследования, проведенные в Королевском колледже Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и диетологической компании "ZOE", показывают, что даже однояйцевые близнецы могут обрабатывать одни и те же продукты по-разному, что предполагает, что и другие факторы помимо генетики важны по крайней мере для некоторых условий. "Факторы окружающей среды имеют огромное влияние", - говорит д-р Ордовас, - "время, в которое мы едим, уровень стресса, то, что мы делали накануне, время года и, конечно же, нашу микробиоту, организмы в нашем кишечнике, которые воздействуют на здоровье".

Но, по словам доктора Ордоваса, нутригеномные тесты могут побудить некоторых людей улучшить свое питание. "Если вы будете следовать рекомендациям одной из этих диет, это может принести вам пользу… но это не обязательно потому, что она предназначена исключительно для вас. Это может быть потому, что вы изменили свои пищевые привычки в лучшую сторону".

ДНК-тесты будущего

Доктор Вирани считает, что нутригеномное тестирование станет более значимым в сочетании с другими данными о ваших индивидуальных пищеварительных и метаболических процессах: биологическими маркерами (такими как уровень сахара и жира в крови), метаболитами (молекулами, участвующими в вашем метаболизме) и кишечным микробиомом (кишечными бактериями).

Пока что ни один тест не объединяет всю эту информацию. Медицинская научная компания "ZOE" скоро запустит в Великобритании набор для домашних тестов, который анализирует реакцию кишечника, содержания жира в крови и уровня сахара в крови в зависимости от принимаемой пищи. А некоторые компании, занимающиеся тестированием ДНК, предлагают анализы крови в качестве дополнения к своим генетическим тестам. Но предстоит еще много работы, чтобы помочь нам понять сложные факторы, которые влияют на нашу уникальную реакцию на еду, и то, как объединить всю информацию в алгоритмы, которые генерируют полезные индивидуальные диетические рекомендации.

Доктор Вирани предвидит тот день, когда точное питание, включая нутригеномные тесты, будет играть ключевую роль в улучшении здоровья нации. "Если есть веские доказательства того, что такие подходы к точному питанию могут снизить распространенность ожирения и других хронических заболеваний, правительство и Национальная служба здравоохранения должны сделать эти тесты бесплатными для всех", - говорит он. Но он считает, что это "очень далеко".

В июне парламентский комитет опубликовал свой первый отчет о пациент-ориентированном геномном тестировании. Он призвал правительство потребовать от производителей, чтобы тесты ДНК "оценивались внешним органом", прежде чем выставлять их на продажу в Великобритании, чтобы убедиться, что они надежны и дают обещанные результаты.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ученые расшифровали ДНК древней рыбы.