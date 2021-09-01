Укр

Tesla готовится к выходу на рынок Индии, но это будет не просто

Автор
Г. Лубенец
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Tesla Новость обновлена 31 августа 2021, 15:24
Tesla

Индийский рынок является "проблемным" для электрических автомобилей.

Американский производитель электромобилей Tesla готовится к дебюту в Индии, после того, как власти страны одобрили импорт сразу трех моделей.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно заявлению министерства автомобильного транспорта, их признали подходящими для рынка с точки зрения безопасности, выбросов и пригодности для движения.

Пока не понятно, о каких моделях идет речь, но фан-клуб Tesla предполагает, что в перечень будут включены Model 3 и Model Y.

Вместе с тем, эксперты предполагают, что индийский рынок не будет благоприятным для американского автопроизводителя.

Среди причин выделяется то, что в Индии продажа электромобилей составляет всего 1% от всего рынка, автомобили Tesla обычно очень дорогие, в стране мало зарядных станций, а производителей электрического транспорта не финансируют.

К тому же, в Индии фиксируется одна из самых высоких импортных пошлин в мире, на что указывал сам "технокороль Теслы" Илон Маск. По его словам, строительство завода в южноазиатской стране "возможно", но сначала стоит прощупать почву импортом автомобилей из других стран.

Призыв Tesla снизить налоги поддержали и другие иностранные производители, например Volkswagen и Hyundai.

Как сообщалось ранее, Илон Маск ранее заявил, что в автомобилях Tesla не будет традиционного руля.

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