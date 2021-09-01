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Tesla готується до виходу на ринок Індії, але це буде не просто

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Tesla Новина оновлена 31 серпня 2021, 15:24
Tesla

Індійський ринок є "проблемним" для електричних автомобілів.

Американський виробник електромобілів Tesla готується до дебюту в Індії, після того, як влада країни схвалили імпорт відразу трьох моделей.

Про це пише Bloomberg.

Згідно із заявою міністерства автомобільного транспорту, їх визнали придатними для ринку з точки зору безпеки, викидів і придатності для руху.

Поки не зрозуміло, про які моделі йдеться мова, але фан-клуб Tesla передбачає, що до переліку будуть включені Model 3 і Model Y.

Разом з тим, експерти припускають, що індійський ринок не буде сприятливим для американського автовиробника.

Серед причин виділяється те, що в Індії продаж електромобілів становить всього 1% від всього ринку, автомобілі Tesla зазвичай дуже дорогі, в країні мало зарядних станцій, а виробників електричного транспорту не фінансують.

До того ж, в Індії фіксується одна з найвищих імпортних мит в світі, на що вказував сам "технокороль Тесли" Ілон Маск. За його словами, будівництво заводу в південноазіатській країні "можливо", але спочатку варто промацати грунт імпортом автомобілів з інших країн.

Заклик Tesla знизити податки підтримали і інші іноземні виробники, наприклад Volkswagen і Hyundai.

Як повідомлялося раніше, Ілон Маск раніше заявив, що в автомобілях Tesla не буде традиційного керма.

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