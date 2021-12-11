"Лыжные" поезда: к новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных рейсов (список)

Три поезда будут курсировать по удлиненному маршруту

Укрзализныця сообщила о расширении списка поездов, которые будут курсировать во время новогодних праздников, ведь в эти дни наблюдается повышенный спрос, особенно по "лыжным" направлениям.

Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала в пятницу, 10 декабря, на своей официальной странице, отметив, что кроме пополнения списка имеющихся поездов, планирует еще и увеличить их периодичность, а так же добавить большее количество вагонов.

По имеющейся информации, нововведения вступят в силу 23-24 декабря, а курсировать дополнительный состав УЗ будет до 10-11 января 2022 года.

В компании также подчеркнули, что существует несколько исключений, которые касаются поездов Киев-Одесса и Львов-Одесса. Теперь они будут курсировать с 29 декабря по 9 января. Что касается локомотива Ковель-Киев, то он будет ездить с 30 декабря по 10 января.

Так, на праздники поезда будут курсировать по следующим направлениям:

Поезд № 235/236 Киев – Ужгород (будет двигаться через с. Славское);

Поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;

Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта (курсировать через Буковель);

Поезд №123/124 Киев – Одесса;

Поезд №211/212 Харьков – Львов;

Поезд №167/168 Львов – Одесса;

Поезд №238/237 Одесса – Ужгород.

Поезд №201/202 Ковель – Киев;

Поезд №197/198 Ковель – Киев.

Удлинить уже в ближайшее время планируют следующие маршруты:

поезд №75/76, курсирующий из Кривого Рога в Киев, а после в Хмельницкий,

поезд №779/780, который курсирует от Сум в Киев, а затем в Винницу,

поезд №57/58, курсирующий из Киева в Яремчу, а затем в Ворохту (через Буковель).

Относительно периодичности движения, в частности, ее увеличения, то она вырастет у поезда №757/758, который ездит по маршруту Киев – Могилев-Подольский. Теперь он будет отправляться из столицы 27, 30 декабря, а также 3 января.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на новогодние праздники "Укрзалізниця" пообещала запустить особый "лыжный экспресс", который будет курсировать в Славское.