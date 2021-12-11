Укр

"Лыжные" поезда: к новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных рейсов (список)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Дополнительное поезда к новогодним праздникам Новость обновлена 11 декабря 2021, 13:29
Дополнительное поезда к новогодним праздникам

Три поезда будут курсировать по удлиненному маршруту

Укрзализныця сообщила о расширении списка поездов, которые будут курсировать во время новогодних праздников, ведь в эти дни наблюдается повышенный спрос, особенно по "лыжным" направлениям.

Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала в пятницу, 10 декабря, на своей официальной странице, отметив, что кроме пополнения списка имеющихся поездов, планирует еще и увеличить их периодичность, а так же добавить большее количество вагонов.

По имеющейся информации, нововведения вступят в силу 23-24 декабря, а курсировать дополнительный состав УЗ будет до 10-11 января 2022 года.

В компании также подчеркнули, что существует несколько исключений, которые касаются поездов Киев-Одесса и Львов-Одесса. Теперь они будут курсировать с 29 декабря по 9 января. Что касается локомотива Ковель-Киев, то он будет ездить с 30 декабря по 10 января.

Так, на праздники поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  • Поезд № 235/236 Киев – Ужгород (будет двигаться через с. Славское);
  • Поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
  • Поезд №259/260 Сумы, Киев – Ворохта (курсировать через Буковель);
  • Поезд №123/124 Киев – Одесса;
  • Поезд №211/212 Харьков – Львов;
  • Поезд №167/168 Львов – Одесса;
  • Поезд №238/237 Одесса – Ужгород.
  • Поезд №201/202 Ковель – Киев;
  • Поезд №197/198 Ковель – Киев.

Удлинить уже в ближайшее время планируют следующие маршруты:

  • поезд №75/76, курсирующий из Кривого Рога в Киев, а после в Хмельницкий,
  • поезд №779/780, который курсирует от Сум в Киев, а затем в Винницу,
  • поезд №57/58, курсирующий из Киева в Яремчу, а затем в Ворохту (через Буковель).

 

Относительно периодичности движения, в частности, ее увеличения, то она вырастет у поезда №757/758, который ездит по маршруту Киев – Могилев-Подольский. Теперь он будет отправляться из столицы 27, 30 декабря, а также 3 января.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на новогодние праздники "Укрзалізниця" пообещала запустить особый "лыжный экспресс", который будет курсировать в Славское.

Теги:
#Поезд #Укрзалізниця #Новогодние праздники #УЗ #Потяг
Владимир Зеленский упустил свой шанс, считают эксперты
Политика
Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский упустил свой шанс, считают эксперты
Зеленский попал на растяжку: что ждет Украину и Донбасс после переговоров Байдена с Путиным
Дата публикации
Категория
ПТРК Javelin могли быть частью военной помощи
США отложили военную помощь Украине на $200 млн, - американские СМИ
Дата публикации
Категория
7 января православные христиане празднуют Рождество
Снега не дождемся: какой будет погода на Рождество в Украине
Дата публикации
Категория
За время пандемии в Украине заболели более 3,5 млн человек.
Заболевших меньше, умерших - больше: статистика коронавируса в Украине на 11 декабря
Дата публикации
Категория
"Слуги народа" хотят сохранить как можно больше "штыков" в следующем созыве Рады
Грязная история: ради спасения “Слуг” власти думают переносить выборы и оставлять “мажоритарку”