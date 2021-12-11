"Лижні" поїзди: до новорічних свят "Укрзалізниця" призначила 9 додаткових рейсів (список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 10
Три потяги курсуватимуть із подовженим маршрутом
Укрзалізниця повідомила про розширення списку поїздів, які курсуватимуть упродовж новорічних свят, адже у ці дні спостерігається підвищений попит, особливо за "лижними" напрямками.
Інформацію про це пресслужба компанії оприлюднила у п`ятницю, 10 грудня, на своїй офіційній сторінці, зазначивши, що окрім поповнення списку вже наявних поїздів, планує ще й збільшити їх періодичність та додати більшу кількість вагонів.
За наявною інформацією, нововведення наберуть чинності з 23-24 грудня, а курсувати додатковий склад УЗ буде до 10-11 січня 2022 року.
В компанії також підкреслили, що існує кілька винятків, які стосуються поїздів Київ-Одеса та Львів-Одеса. Вони курсуватимуть з 29 грудня по 9 січня. Що стосується локомотиву Ковель-Київ, то він їздитиме з 30 грудня по 10 січня.
Відтак, на свята поїзди курсуватимуть за такими напрямками:
- Поїзд № 235/236 Київ – Ужгород (рухатиметься через с. Славське);
- Поїзд №249/250 Київ – Івано-Франківськ, Чернівці;
- Поїзд № 259/260 Суми, Київ – Ворохта (курсуватиме через Буковель);
- Поїзд №123/124 Київ – Одеса;
- Поїзд №211/212 Харків – Львів;
- Поїзд №167/168 Львів – Одеса;
- Поїзд №238/237 Одеса – Ужгород.
- Поїзд № 201/202 Ковель – Київ;
- Поїзд №197/198 Ковель – Київ.
Подовжити вже найближчим часом планують такі маршрути:
- поїзд №75/76, який курсує з Кривого Рогу до Києва, а після до Хмельницького,
- поїзд №779/780, який курсує від Сум до Києва, а після до Вінниці,
- поїзд №57/58, який курсує з Києва до Яремче, а після до Ворохти (через Буковель).
Стосовно періодичності руху, зокрема її збільшення, то вона зросте у поїзда №757/758, який їздить по маршруту Київ – Могилів-Подільський. Тепер він вирушатиме зі столиці 27, 30 грудня, а також 3 січня.
Раніше "Телеграф" писав про те, що на новорічні свята Укрзалізниця пообіцяла запустити особливий "лижний експрес", який курсуватиме до Славського.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-