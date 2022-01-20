Медкомиссия без проблем: Минздрав может упростить жизнь водителям

Изменения ожидаются для категорий А и В.

2022 год принесет не только изменения с возвращением обязательного техосмотра, но и новшества для водителей, которые только получают права на управление транспортным средством. Среди планируемых нововведений — упрощение процедуры получения справки 083-о от Минздрава.

Это назвали одним из около 50 приоритетных проектов на текущий год.

Что это за справка

Такой документ нужен при получении водительского удостоверения, восстановления потерянных прав, открытии новой категории, при внесении изменений документов, в случае аварии или при прохождении техосмотра. Ее оформляют в частных и госбольницах, или автошколе. Такая справка нужна, чтобы подтвердить возможность управлять транспортным средством по состоянию здоровья. Получают ее после проверки рядом врачей — психиатром, наркологом, окулистом, невропатологом, ЛОРом, хирургом, терапевтом, в случае с женщинами — гинекологом. Также понадобится ряд анализов и ЭКГ.

Для водителей автобусов или коммерческих грузовиков медкомиссия обязательна каждый год.

Что будет нового

За справкой, согласно планам министерства, не нужно будет посещать нескольких врачей. Для категории А и В (мопеды, мотоциклы и легковые авто до 3,5 тонн с максимум 8 местами) после введения изменений можно будет получить справку у семейного врача.

Ранее "Телеграф" писал про планируемые штрафы для водителей за несвоевременное прохождение техосмотра.