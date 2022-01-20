Медкомісія без проблем: МОЗ може спростити життя водіям

Зміни очікуються для категорій А та В.

2022 рік принесе не лише зміни з поверненням обов’язкового техогляду, а й нововведення для водіїв, які лише одержують права на керування транспортним засобом. Серед запланованих нововведень — спрощення процедури отримання довідки 083 від МОЗ.

Це назвали одним із близько 50 пріоритетних проектів на поточний рік.

Що це за довідка

Такий документ потрібен при отриманні посвідчення водія, відновленні втрачених прав, відкритті нової категорії, при внесенні змін до документів, у разі аварії або при проходженні техогляду. Її оформляють у приватних та держлікарнях, або автошколі. Така довідка потрібна, щоб підтвердити можливість керувати автомобілем за станом здоров’я. Отримують її після перевірки рядом лікарів — психіатром, наркологом, окулістом, невропатологом, ЛОРом, хірургом, терапевтом, для жінок — гінекологом. Також знадобиться низка аналізів та ЕКГ.

Для водіїв автобусів або комерційних вантажівок медична комісія обов’язкова щороку.

Що буде нового

За довідкою, згідно з планами міністерства, не треба буде відвідувати кількох лікарів. Для категорії А та В (мопеди, мотоцикли та легкові авто до 3,5 тонн з максимум 8 місцями) після введення змін можна буде отримати довідку у сімейного лікаря.

Раніше "Телеграф" писав про заплановані штрафи для водіїв за несвоєчасне проходження техогляду.