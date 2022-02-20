На заметку автовладельцам: пять советов, как справиться с запотеванием окон

С запотеванием окон справиться довольно легко, если машина исправна.

В осенне-зимний период каждый автовладелец сталкивается с проблемой запотевания окон в автомобиле. Причины этого всем известны, однако и методов борьбы есть сразу несколько.

"Телеграф" собрал самые популярные советы автомобилистам, как быстро справиться с запотевшими окнами.

Почему окна в машине потеют?

Это явление объяснить очень просто, ведь при нагревании автомобиля температура в салоне увеличивается, а вот температура окружающей среды остается низкой. Поэтому на холодных окнах конденсируется вода, что не только ограничивает видимость, но и постоянно отвлекает водителя от дороги.

Как бороться с запотеванием стекла в автомобиле?

Удалите излишнюю влагу из салона

Повышенная влажность в салоне автомобиля приводит не только к частому запотеванию окон, но и к другим неприятностям – коррозии металла, неприятным запахам, плесени. Поэтому лучше следить за этим, регулярно проветривая салон, просушивая машину и следя за чистотой и сухостью ковриков. Перед началом движения хорошо прогревайте и проветривайте автомобиль, не создавайте резких перепадов температуры.

Обратите внимание на вентиляционную систему авто

Каждая машина оборудована режимом обдува окон и дефлекторами. Поэтому как только стекло в автомобиле начало потеть, направьте поток теплого воздуха на стекло и немного увеличьте температуру. Таким образом, с запотевшими окнами вы справитесь за считанные минуты. Если система не справляется с прогреванием, то следует проверить ее фильтр. Возможно, он вышел из строя.

Попробуйте антизапотеватель для окон

Разновидностей этого средства очень много — салфетки, аэрозоли, жидкости, мастики, спреи. Можете выбрать себе любой удобный и попробовать его в использовании, но помните, что такие обработанные окна протирать нельзя – эффект исчезнет.

Используйте антизапотевающую пленку

Если вам нужно более долговечное решение проблемы с запотеванием стекла, попробуйте такую пленку. Единственный нюанс, что лучше доверить это специалистам, точно знающим технологию нанесения. Конечно, стоимость процедуры, в отличие от спреев, будет более существенной.

Проверьте вентиляционные отверстия и отопительное оборудование

Если автомобиль запотевает слишком сильно, это может свидетельствовать о серьезных поломках клапанов и воздуховодов. В машинах с кондиционером могут быть забиты сливные отверстия, в них застаивается вода. Чистка все исправляет. Даже пара из неисправной системы охлаждения могут попадать в салон, вызывая сильное запотевание. При такой поломке рекомендуется обратиться в СТО.

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