На замітку автовласникам: п’ять порад, як впоратись із запотіванням вікон

Із запотіванням вікон впоратися доволі легко, якщо машина справна.

У осінньо-зимовий період кожен автовласник зіштовхується з проблемою запотівання вікон в автомобілі. Причини цього усім відомі, однак і методів боротьби є одразу декілька.

"Телеграф" зібрав найпопулярніші поради автомобілістам, як швидко впоратись із запотілими вікнами.

Чому вікна у машині потіють?

Це явище пояснити дуже просто, адже при нагріванні автомобіля температура в салоні підвищується, а от температура навколишнього середовища залишається низькою. Через це на холодних вікнах конденсується вода, що не тільки обмежує видимість, але й постійно відвертає увагу водія від дороги.

Як боротися із запотіванням скла в автомобілі?

Видаліть зайву вологу з салону

Підвищена вологість у салоні автомобіля призводить не лише до частого запотівання вікон, але й до інших неприємностей — корозії металу, неприємних запахів, цвілі. Тому краще слідкувати за цим, регулярно провітрюючи салон, просушуючи машину і стежачи за чистотою і сухістю килимків. Перед початком руху добре прогрівайте та провітрюйте автомобіль, не створюйте різких перепадів температури.

Зверніть увагу на вентиляційну систему авто

Кожна машина обладнана режимом обдування вікон і дефлекторами. Тому, як тільки скло в автомобілі почало потіти, направте потік теплого повітря на скло і трохи збільште температуру. Таким чином із запітнілими вікнами ви впораєтесь за лічені хвилини. Якщо ж система не справляється з прогріванням, то слід перевірити її фільтр. Можливо, він вийшов з ладу.

Спробуйте антизапотівач для вікон

Різновидів цього засобу є дуже багато — серветки, аерозолі, рідини, мастики, спреї. Можете обрати для себе будь-який зручний і спробувати його у використанні, але пам’ятайте, що такі оброблені вікна протирати не можна – ефект зникне.

Використайте антизапотіваючу плівку

Якщо вам треба більш довговічне розв'язання проблеми із запотівання скла, то спробуйте таку плівку. Єдиний нюанс, що краще довірити це фахівцям, які точно знають технологію нанесення. Звісно ж, що вартість процедури, на відміну від спреїв, буде суттєвішою.

Перевірте вентиляційні отвори та опалювальне обладнання

Якщо автомобіль запотіває надто сильно, то це може свідчити про серйозні поломки клапанів і повітроводів. У машинах з кондиціонером можуть бути забиті зливні отвори, в них застоюється вода. Чистка все виправляє. Навіть, пари з несправної системи охолодження можуть потрапляти в салон, викликаючи сильне запотівання. При такій поломці рекомендується звернутися на СТО.

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