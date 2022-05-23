Решить вопрос как можно скорее – Гетманцев рассказал, вернут ли НДС на импорт авто

Гетманцев считает, что пошлины на импорт авто позволяют консолидировать ресурсы для победы

С отменой акциза и пошлины на ввоз импортных авто в Украину в страну хлынул поток подержанных авто, что вызвало даже очереди на таможне. Хотя изначально планировалось что импорт авто будет осуществляться на нужды ВСУ, на деле все чаще завозят авто представительского класса.

Народный депутат Украины, глава комитета Верховной Рады по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, рассказал изданию "Бабель", будут ли возвращены пошлины и акциз на импорт авто.

По собственному признанию нардепа, он против сохранения нулевой растаможки авто, поскольку считает, что война — не тот момент, когда нужно покупать долгосрочные товары народного потребления, начиная от стиральных машин и заканчивая автомобилем.

В то же время парламентарий категорически против отмены пошлины на импорт авто, поскольку считает, что это позволяет консолидировать ресурсы для победы над врагом и не несет вреда украинской экономике, так как своего производства авто у Украины все равно нет.

"Мы сразу должны оставить армию за скобками, никто, ни один из нас даже не рассматривал возможность того, чтобы отменить гуманитарку в отношении машин для армии. Это не обсуждается", — заявил парламентарий "Бабелю".

Фигура самого Даниила Гетманцева как человека, отвечающего за налоговую политику государства, вызывает у бизнеса все больше вопросов. В частности, представители бизнеса обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой уволить Даниила Гетманцева с должности главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.