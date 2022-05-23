Вирішити питання якнайшвидше – Гетманцев розповів, чи повернуть ПДВ на імпорт авто

Гетманцев вважає, що мита на імпорт авто дозволяють консолідувати ресурси для перемоги

Зі скасуванням акцизу та мита на ввезення імпортних авто в Україну в країну ринув потік уживаних автомобілів, що викликало навіть черги на митниці. Хоча спочатку планувалося, що імпорт авто здійснюватиметься на потреби ЗСУ, насправді все частіше завозять авто представницького класу.

Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, розповів виданню "Бабель", чи буде повернено мито та акциз на імпорт автоиобілів.

За власним визнанням нардепа, він проти збереження нульового розмитнення авто, оскільки вважає, що війна — не той момент, коли потрібно купувати довгострокові товари народного споживання, починаючи від пральних машин і закінчуючи автомобілем.

Водночас парламентар категорично проти скасування мита на імпорт авто, оскільки вважає, що це дозволяє консолідувати ресурси для перемоги над ворогом і не завдає шкоди українській економіці, оскільки свого виробництва авто Україна все одно не має.

"Ми одразу маємо залишити армію за дужками, ніхто, жоден з нас навіть не розглядав можливість того, щоб скасувати гуманітарку щодо машин для армії. Це не обговорюється", — заявив парламентарій "Бабелі".

Фігура самого Данила Гетманцева як людини, яка відповідає за податкову політику держави, викликає у бізнесу дедалі більше запитань. Зокрема, представники бізнесу звернулися до президента України Володимира Зеленського із проханням звільнити Данила Гетманцева з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.