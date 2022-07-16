Правила получения водительских прав в Украине изменятся уже через неделю: что надо знать

Нововведения позволят легче получить права людям, которые сменили место жительства

В Украине из-за введения военного положения меняют правила получения водительского удостоверения. Новые правила должны вступить в силу уже 24 июля.

Как рассказал во время брифинга руководитель сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко, теперь сдать экзамен на вождение можно в любом сервисном центре, а не только в том, где проходили теоретические занятия.

По его словам, это значительно упростит возможности получить права тем людям, которые были вынуждены сменить место жительства из-за войны.

"Сейчас мы юридически закрепили возможность получения такого удостоверения в любом сервисном центре МВД", — сказал он.

Также Мойсеенко отметил, что законодательство отныне позволяет проходить теоретические занятия через "Zoom" или аналогичные программы.

После того как новые правила вступят в силу процесс подготовки новых водителей будет разделен на две части — теоретическую и практическую.

Так будущим водителям придется пройти теоретическую подготовку, а затем обратиться к сервисному центру МВД для прохождения экзамена, после которого им предстоит обратиться в любую автошколу для получения практических навыков.

По их итогам они получают свидетельство, позволяющее в течение двух последующих лет обратиться к любому сервисному центру МВД для прохождения итогового экзамена и получения водительских прав.

"Фактически это становится гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допущены лица, уже изучившие правила дорожного движения", — сказал Мойсеенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о главных советах водителям при общении с полицейскими, которые могут быть особенно полезными, если человек только недавно сел за руль.