Ввоз "евробляхи" из-за границы: как узнать, сколько пошлины придется заплатить

Для пущего удобства украинцев создан специальный калькулятор

Июль стал месяцем, в котором прекратила свое действие "льгота" на бесплатный ввоз в Украину автомобилей, приобретенных за границей. Теперь "евробляхи" снова обойдутся украинцам дороже — с учетом уплаты таможенной пошлины. Однако не каждый знает, на какую сумму стоит рассчитывать, проходя пограничный контроль.

Чтобы понимать, сколько денег понадобится, можно воспользоваться специальным сервисом от Государственной таможенной службы Украины, сообщает "Телеграф". Он, к слову, так и называется — "Автомобильный калькулятор".

Вас попросят указать некоторые технические данные выбранной машины, а также ее стоимость. Кроме этого следует отметить валюту, в которой происходит покупка, и, собственно, страна, где производилась покупка.

При этом сервис показывает, по какому курсу идет расчет конечной суммы, что значительно облегчает жизнь с нынешними скачками доллара.

Так выглядит автомобильный калькулятор от таможенников

Когда вы введете все, что просит от вас система, следует нажать на кнопку "Рассчитать таможенные платежи". В конечном счете калькулятор расскажет, сколько вам придется заплатить пошлины за ввоз, акцизного налога, а также сумма требуемого НДС (обычно это 20% от суммы покупки). Все эти три цифры также будут любезно автоматически подсчитаны в конечный размер платежа.

Напомним, что вместе с этим Верховную Раду просят вернуть нулевую растаможку хотя бы для части украинцев. Мы подробно объяснили, какая категория населения может рассчитывать на подобную привилегию.