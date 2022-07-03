Ввезення "євробляхи" з-за кордону: як дізнатися, скільки мита доведеться заплатити

Для кращої зручності українців створено спеціальний калькулятор

Липень став місяцем, у якому припинила свою дію "пільга" на безплатне ввезення в Україну автомобілів, придбаних за кордоном. Тепер "євробляхи" знову обійдуться українцям дорожче — з урахуванням сплати мита. Проте не кожен знає, яку суму варто розраховувати, проходячи прикордонний контроль.

Щоб розуміти скільки грошей знадобиться, можна скористатися спеціальним сервісом від Державної митної служби України, повідомляє "Телеграф". Він, до речі, так і називається — "Автомобільний калькулятор".

Вас попросять вказати деякі технічні дані вибраної машини та її вартість. Крім цього, слід відзначити валюту, в якій відбувається купівля, і, власне, країна, де здійснювалася купівля.

При цьому сервіс показує, яким курсом йде розрахунок кінцевої суми, що значно полегшує життя з нинішніми стрибками долара.

Так виглядає автомобільний калькулятор від митників

Коли ви введете все, що вимагає від вас система, слід натиснути на кнопку "Розрахувати митні платежі". Зрештою, калькулятор розповість, скільки вам доведеться заплатити мита за ввезення, акцизного податку, а також сума необхідного ПДВ (зазвичай це 20% від суми покупки). Всі ці три цифри також будуть люб’язно автоматично підраховані у кінцевий розмір платежу.

Нагадаємо, що разом із цим Верховну Раду просять повернути нульову розмитнення хоча б для частини українців. Ми докладно пояснили, яка категорія населення може розраховувати на такий привілей.