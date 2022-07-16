Правила отримання прав водія в Україні зміняться вже через тиждень: що треба знати

Нововведення дозволять легше отримати права людям, які змінили місце проживання

В Україні через запровадження воєнного стану змінюють правила отримання посвідчення водія. Нові правила мають набути чинності вже 24 липня.

Як розповів під час брифінгу керівник сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко, тепер скласти іспит на водіння можна у будь-якому сервісному центрі, а не лише у тому, де проходили теоретичні заняття.

За його словами, це значно спростить можливості здобути права тим людям, які були змушені змінити місце проживання через війну.

"Зараз ми юридично закріпили можливість отримання такого посвідчення у будь-якому сервісному центрі МВС", — сказав він.

Також Мойсеєнко зазначив, що законодавство відтепер дозволяє проходити теоретичні заняття через Zoom або аналогічні програми.

Після того, як нові правила набудуть чинності, процес підготовки нових водіїв буде розділений на дві частини — теоретичну та практичну.

Так майбутнім водіям доведеться пройти теоретичну підготовку, а потім звернутися до сервісного центру МВС для проходження іспиту, після якого вони мають звернутися до будь-якої автошколи для отримання практичних навичок.

За їхніми підсумками вони отримують свідоцтво, що дозволяє протягом двох наступних років звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для проходження підсумкового іспиту та отримання прав водія.

"Фактично це стає гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання буде допущено осіб, які вже вивчили правила дорожнього руху", — сказав Мойсеєнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про головні поради водіям при спілкуванні з поліцейськими, які можуть бути особливо корисними, якщо людина тільки недавно сів за кермо.