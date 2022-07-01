Як поводитися водієві при розмові з поліцейським: три головні нюанси

Часто водіям-новачкам дістається більше, ніж людям, які багато років відсиділи за кермом

Будь-який виїзд на автомобілі зобов’язує водія до певного етикету на дорогах. Перш ніж вирушити в поїздку, варто перевірити технічну справність машини, а також згадати свої права та обов’язки як учасника дорожнього руху. Це явно стане в нагоді у випадку, якщо вас зупинять представники Нацполіції.

Як зазначають на порталі bigmir.net, часто правоохоронці бувають суворішими до молодих, ніж до досвідчених водіїв. І навіть якщо ви справді ще зовсім мало сидите за кермом, є кілька хитрощів, які допоможуть вам це приховати при спілкуванні з поліцейськими. Їх усього три.

Звертайтесь на "Ви". Елементарну ввічливість ніхто не скасовував навіть у невизначених і напружених ситуаціях. Якщо поліцейські раптово вирішили перевірити вашу витримку, продемонструйте її міць. Спілкуйтесь із копами винятково спокійним тоном, використовуйте звернення "ви".

Елементарну ввічливість ніхто не скасовував навіть у невизначених і напружених ситуаціях. Якщо поліцейські раптово вирішили перевірити вашу витримку, продемонструйте її міць. Спілкуйтесь із копами винятково спокійним тоном, використовуйте звернення "ви". Ведіть розмову з увімкненою відеокамерою. Це може бути як камера телефону, так і автомобільний реєстратор. Друге допоможе вам ще й довести свою правоту у разі ДТП, коли винуватцем є хтось інший, але звинувачують вас. Та й загалом ведення відеозйомки зазвичай "протверезить" навіть найбільш зухвалих людей, зокрема серед правоохоронців.

Це може бути як камера телефону, так і автомобільний реєстратор. Друге допоможе вам ще й довести свою правоту у разі ДТП, коли винуватцем є хтось інший, але звинувачують вас. Та й загалом ведення відеозйомки зазвичай "протверезить" навіть найбільш зухвалих людей, зокрема серед правоохоронців. Пам’ятайте про свої права та обов’язки. Водій зобов’язаний знати правила дорожнього руху, а також деякі закони, які допоможуть уникнути непотрібних перевірок та питань з боку поліцейських. Так, стаття 19 Конституції України дозволяє громадянам нашої країни не виконувати вимоги поліцейських, якщо їхня суть не визначається законодавством. Тому, наприклад, якщо вас зобов’язують показати начинку капота, ви з легкістю можете від цього відмовитися.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як про автомобіль можна подбати в спекотний літній час. Декілька простих порад можуть продовжити вашому "залізному коню" безремонтне життя.