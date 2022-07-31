Видеорегистраторы под запретом: в МВД предупредили о последствиях

В МВД объяснили, что грозит водителям с видеорегистраторами

На время военного положения в Украине водителям запретили пользоваться видеорегистраторами, поскольку данные из них могут быть использованы россиянами для корректировки огня.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире единого марафона новостей, нарушителей данного правила могут ждать серьезные проблемы.

Он отметил, что регистратор будет изъят, а водителя транспортного средства будет задержано и с ним проведут серьезную беседу.

При этом Денисенко отметил, что нарушитель запрета после этого еще долго не сможет садиться за руль автомобиля.

"Автомобиль даже могут забрать на штрафплощадку", — отметил он.

По его словам, такие жесткие меры продиктованы тем, что данные с видеорегистратора могут быть использованы оккупантами для корректировки огня или для получения информации о перемещении ВСУ. При этом не обязательно, что водитель сам передаст информацию россиянам, так как записи могут просто похитить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы необходимы водителям для пересечения границы на личном автомобиле, а также о том, какие нюансы могут возникнуть при этом.