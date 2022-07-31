Відеореєстратори під забороною: у МВС попередили про наслідки

У МВС пояснили, що загрожує водіям із відеореєстраторами

На час воєнного стану в Україні водіям заборонили користуватися відеореєстраторами, оскільки дані з них можуть бути використані росіянами для коригування вогню.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного марафону новин, на порушників цього правила можуть чекати серйозні проблеми.

Він зазначив, що реєстратора буде вилучено, а водія транспортного засобу буде затримано і з ним проведуть серйозну бесіду.

При цьому Денисенко зазначив, що порушник заборони після цього ще довго не зможе сідати за кермо автомобіля.

"Автомобіль навіть можуть забрати на штрафмайданчик", — зазначив він.

За його словами, такі жорсткі заходи продиктовані тим, що дані з відеореєстратора можуть бути використані окупантами для коригування вогню або отримання інформації про переміщення ЗСУ. При цьому не обов’язково, що водій сам передасть інформацію росіянам, оскільки записи можуть викрасти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи необхідні водіям для перетину кордону на власному автомобілі, а також про те, які нюанси можуть виникнути при цьому.