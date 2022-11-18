Авто за 10 тысяч долларов: Топ-10 предложений на авторынке

Какие авто стоимостью до 10 тысяч долларов ищут украинцы

С началом российской агрессии против Украины в результате боевых действий пострадало множество автомобилей, частично эти потери были возмещены за время действия нулевой растаможки на импорт авто до 1 июля. Но все же недорогие машины по-прежнему являются насущной необходимостью для многих украинцев.

Сервис OLX.Авто проанализировал объявления о продаже относительно недорогих городских седанов в сегменте до 10 тысяч долларов и составил рейтинг наиболее популярных моделей.

К примеру, самый большой выбор седанов среднего ценового сегмента был среди модельного ряда марки Volkswagen – это более 300 объявлений модели Passat 2012 года выпуска за $10 000.

На втором месте среди седанов Ford Fusion USA 2014 и 2013 (155 объявлений). Третье место по количеству предложений занимает седан корейского автопроизводителя Hyundai Sonata 2016 года выпуска (83 объявления).

Топ-10 самых популярных среди украинцев седанов

Также украинцы понемногу меняют свои предпочтения – они стали чаще интересоваться японскими автомобилями, а вот на электрокары спрос упал вдвое.

При этом больше всего отзывов потенциальных покупателей на авто было у седанов марки Mazda – 7 потенциальных покупателей на одно объявление. Кстати, их производитель недавно заявил о полном уходе из рф.