Авто за 10 тисяч доларів: Топ-10 пропозицій на авторинку

Які авто вартістю до 10 тисяч доларів шукають українці

З початком російської агресії проти України в результаті бойових дій постраждало безліч автомобілів, частково ці втрати були відшкодовані за час дії нульової розмитнення на імпорт авто до 1 липня. Але все ж таки недорогі машини, як і раніше, є нагальною необхідністю для багатьох українців.

Сервіс OLX.Авто проаналізував оголошення про продаж щодо недорогих міських седанів у сегменті до 10 тисяч доларів та склав рейтинг найбільш популярних моделей.

Наприклад, найбільший вибір седанів середнього цінового сегмента був серед модельного ряду марки Volkswagen – це понад 300 оголошень Passat 2012 року випуску за $10 000.

На другому місці серед седанів Ford Fusion USA 2014 та 2013 (155 оголошень). Третє місце за кількістю пропозицій займає седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошення).

Топ-10 найпопулярніших серед українців седанів

Також українці потроху змінюють свої уподобання – вони стали частіше цікавитись японськими автомобілями, а ось на електрокари попит упав удвічі.

При цьому найбільше відгуків потенційних покупців на авто було у седанів марки Mazda — 7 потенційних покупців на оголошення. До речі, їх виробник нещодавно заявив про повний вихід з Росії.