Авто за 10 тисяч доларів: Топ-10 пропозицій на авторинку
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Які авто вартістю до 10 тисяч доларів шукають українці
З початком російської агресії проти України в результаті бойових дій постраждало безліч автомобілів, частково ці втрати були відшкодовані за час дії нульової розмитнення на імпорт авто до 1 липня. Але все ж таки недорогі машини, як і раніше, є нагальною необхідністю для багатьох українців.
Сервіс OLX.Авто проаналізував оголошення про продаж щодо недорогих міських седанів у сегменті до 10 тисяч доларів та склав рейтинг найбільш популярних моделей.
Наприклад, найбільший вибір седанів середнього цінового сегмента був серед модельного ряду марки Volkswagen – це понад 300 оголошень Passat 2012 року випуску за $10 000.
На другому місці серед седанів Ford Fusion USA 2014 та 2013 (155 оголошень). Третє місце за кількістю пропозицій займає седан корейського автовиробника Hyundai Sonata 2016 року випуску (83 оголошення).
Також українці потроху змінюють свої уподобання – вони стали частіше цікавитись японськими автомобілями, а ось на електрокари попит упав удвічі.
При цьому найбільше відгуків потенційних покупців на авто було у седанів марки Mazda — 7 потенційних покупців на оголошення. До речі, їх виробник нещодавно заявив про повний вихід з Росії.