В Україні відмінили "нульове розмитнення", але не повністю: які авто можна ввезти без сплати мита

Шмигаль детально пояснив, які можливості матимуть українці після відмінити пільг на розмитнення "євроблях"

В Україні з 1 липня скасували можливість нульового розмитнення автомобілів, проте залишили за українцями право безоплатно ввозити в країну електрокари і машини для фронту у вигляді гуманітарної допомоги.

Відповідну інформацію оприлюднив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму інтерв'ю для видання LB.ua. За його словами, скасування ПДВ на імпорт, анулювання акцизного податку та в'їзного мита на машини з-за кордону в березні він не вважає помилкою, адже завдяки відкритій митниці Україні вдалося розширити коридор для імпорту та експорту після блокування портів росією.

Враховуючи те, що на сьогоднішній день роботу вдалося стабілізувати, відзначив Шмигаль, уряд прийняв рішення поновити дію довоєнної системи розмитнення "євроблях".

Крім того, прем'єр додав, що після ухвалення цього закону Рада планує впровадити електронну реєстрацію та розмитнення автомобілів, які ввозяться з інших країн. Це можна буде зробити через Дію.

"Відповідним чином ми стимулюємо та просимо наших громадян переходити на електротранспорт, що значно краще і з точки зору екології, і з точки зору наявності великих електроенергоресурсів. Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі – це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал та формуємо можливість", – пояснив Шмигаль.

Наостанок прем'єр також додав, що, попри відміну "нульового розмитнення" уряд все ж вирішив залишити за українцями можливість ввозити автомобілі для фронту безоплатно у вигляді гуманітарної допомоги. Тобто пікапи і джипи й надалі не оподатковуватимуться.

"Тобто, якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше", — наголосив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 липня українцям доведеться платити за розмитнення "євроблях". Що саме тепер входитиме до "цінника", можна дізнатися у нашому матеріалі.