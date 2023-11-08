Равнодушным не оставят никого: составлен топ безумных концепт-каров, которым нужно пойти в серию (фото)

Некоторые машины создавались специально для того, чтобы подразнить фантазию

Хоть люди чаще всего покупают "скромные" среднестатистические автомобили, но наверняка каждый автолюбитель хотел бы оказаться за рулем чего-то, что будет сразу же привлекать к себе огромное количество внимания случайных зевак. И на протяжении многих лет автомобильные дизайнеры создавали концепты таких автомобилей, которые точно не оставят равнодушным.

Как пишет hotcars, хоть огромное количество новых концепт-каров никогда по тем или иным причинам не пойдут в производство, однако среди них есть такие, которые многие точно хотели бы увидеть на дорогах.

Mazda RX-Vision

Автомобили Mazda с роторным двигателем уже успели заслужить статус культовых, в частности благодаря модели RX-7. И хоть RX-8 едва не убила эту славу, но ходят слухи, что компания готовится совершить "камбэк" и уже есть намеки на то, как он будет выглядеть.

Lamborghini Egoista

Концепт был создан в далеком 2013 году в честь 50-летия компании, но даже сейчас он выглядит совершенно футуристическим и более похожим на самолет, а не на автомобиль. Общий дизайн явно вдохновлен авиационной промышленностью, но если смотреть сбоку, он должен выглядеть как бык, готовый к атаке.

Audi Skysphere

Помимо диковинного внешнего вида, немецкие инженеры предложили возможность регулировать клиренс и длину автомобиля. В режиме "расслабленного вождения" автомобиль должен вытягиваться и приподниматься, а также переходить в автономный режим, в котором даже руль будет убран. В режиме "спорт", машина опустится и станет короче.

Porsche Mission X

Mission X — это специально созданный концепт гиперкара, созданный для достижения одной цели — побить рекорд круга серийного автомобиля для трассы Нюрбургринга у AMG One. Поэтому его кузов диковинным видом похвастаться не может, поскольку он создавался для практической цели — обеспечить максимальную прижимную силу. Конкретные показатели мощности не разглашаются, но Mission X, скорее всего, будет весить примерно так же, как 911 модель и оснащаться движком в 1400–1500 л.с.

Mercedes Vision One-Eleven

Машина представляет собой демонстрацию того, что будет если дизайнеров не ограничивать и дать им полную свободу. В компании заявляют, что это всего лишь демонстрация будущего дизайна и технологий силовых агрегатов, но стоит отметить, что в таком дизайне автомобиль точно станет желанным суперкаром.

Hyundai N Vision 74

Любопытный момент, но этот концепт был представлен в 1974 году, но даже сегодня не смотрится устаревшим. Мало того, хоть в компании заверяют, что это всего лишь испытательный стенд для будущих исследований и разработок, однако почти каждая его деталь готова к производству или, по крайней мере, очень близка к производству.

Lamborghini Estoque

Может по сравнению с Egoista этот итальянец выглядит не настолько вызывающе, но тут компания все же ступила на неизведанную для себя территорию спортивных четырехдверных седанов. Впрочем, под капотом там было достаточно мощности, чтобы убедить, что дух "Ламборгини" никуда не делся. Увы, но концепт был свернут в 2009 и дальнейшие работы над ним не велись

Aston Martin CC100 Speedster

Концепт, который был представлен к 100-летию компании в 2013 году, имеет существенное отличие от других моделей — два его экземпляра таки ушли на рынок и попали в руки коллекционеров, а не пылятся в автомобильных музеях. К слову, Aston Martin в последние годы вкладывает много усилий в создание уникальных спорткаров, а потому не исключено, что мы в будущем сможем увидеть что-нибудь похожее.

Apollo Project Evo

Производитель Apollo хоть и не очень известен широкой публике, но уже отметился рядом безумных гиперкаров и Project Evo 2021 года один из них.

Впрочем, компания не раскрывает подробностей о силовых агрегатах и ​​о том, будет ли Evo вообще запущен в производство, но если кто-то и сможет реализовать эту конструкцию, так это они.

Mazda Furai

В 2007 году автомобиль произвел фурор среди любителей. Примечательно, что он не создавался как экспонат, а вполне себе участвовал в гонках Лагуна Сека и Баттонвиллоу, а также хотел поучаствовать в Ле Мане. Впрочем, менее чем через год экземпляр загорелся и был полностью уничтожен. Спустя многие годы никаких намеков на возвращение Furai нет, а потому скорее всего он окончательно ушел в историю.

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