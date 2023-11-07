30-летний Alfa Romeo продадут с аукциона за сумасшедшие деньги (фото)

У него на одометре всего 2500 км.

Alfa Romeo – итальянский производитель автомобилей, известный своим стилем, спортивными характеристиками и изысканностью. Цены на автомобили Alfa Romeo варьируются от 35 000 долларов за модель базового уровня до 80 000 долларов за высокопроизводительные модели или специальные версии.

Однако этот Alfa Romeo 75, известный как Milano, планируют продать за $167,000 и даже больше. В чем уникальность автомобиля, рассказывает motor1.

Что известно об Alfa Romeo 75

Alfa Romeo 75 – это компактный спортивный седан, конкурирующий с мощным BMW 3 серии. Он вышел в 1985 году как замена популярной тогда Giulietta. Тогда автомобиль приобрел итальянский изготовитель кузовов Carrozzeria Castagna. Специалисты превратили авто в купе, чтобы подготовить к Женевскому автосалону.

Этот седан с удивительным дизайном превратился в купе и стал еще удивительнее. Несмотря на то что это концепт, он создан на базе серийного авто, поэтому им можно ездить по дорогам общего пользования.

Однако автомобиль почти не использовали, поскольку большую часть своей жизни он провел в гараже. На одометре отмечен пробег всего 2500 километров. Автомобиль в хорошем состоянии, за исключением некоторых эпизодов коррозии.

Alfa Romeo 75, переосмысленный Carrozzeria Castagna, имеет алюминиевые панели кузова, забитые вручную поверх стальной рамы. Интерьер также получил капитальный ремонт, поскольку в нем используется темно-зеленая кожаная обивка, деревянная отделка и большой логотип Vittoria на приборной панели со стороны пассажира. Есть руль Momo и зеленая алькантара на дверях, центральной консоли и приборной панели.

Vittoria сохранила легендарный 3,0-литровый двигатель V6 "Busso". Мощность передается на задние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Однако в свое время его опробовали на динамометре и дотянули до 255 лошадиных сил. Car&Classic продаст с аукциона Alfa Romeo Castagna Vittoria 1995 выпуска по начальной цене от 167 тысяч долларов США.

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