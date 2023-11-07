30-річний Alfa Romeo продадуть з аукціону за шалені гроші (фото)

У нього на одометрі всього 2500 км

Alfa Romeo — італійський виробник автомобілів, відомий своїм стилем, спортивними характеристиками та вишуканістю. Ціни на автомобілі Alfa Romeo варіюються від 35 000 доларів за модель базового рівня до понад 80 000 доларів за високопродуктивні моделі чи спеціальні версії.

Проте цей Alfa Romeo 75, відомий як Milano, планують продати за $167,000 і навіть більше. В чому унікальність автомобіля, розповідає motor1.

Що відомо про Alfa Romeo 75

Alfa Romeo 75 — це компактний спортивний седан, який конкурував з потужним BMW 3 серії. Він вийшов у 1985 році як заміна популярної тоді Giulietta. Тоді автомобіль придбав італійський виробник кузовів Carrozzeria Castagna. Спеціалісти перетворили авто в купе, щоб підготувати до Женевського автосалону.

Цей седан з дивним дизайном перетворився на купе і став ще більш дивним. Незважаючи на те, що це концепт, він створений на базі серійного авто, тому ним можна їздити дорогами загального користування.

Однак автомобіль майже не використовували, оскільки більшу частину свого життя він провів у гаражі. На одометрі зазначено пробіг лише 2500 кілометрів. Автомобіль у хорошому стані, за винятком деяких епізодів корозії.

Alfa Romeo 75, переосмислений Carrozzeria Castagna, має алюмінієві панелі кузова, забиті вручну поверх сталевої рами. Інтер’єр також зазнав капітального ремонту, оскільки в ньому використовується темно-зелена шкіряна оббивка, дерев’яне оздоблення та великий логотип Vittoria на панелі приладів з боку пасажира. Є кермо Momo та зелена алькантара на дверях, центральній консолі та панелі приладів.

Vittoria зберегла легендарний 3,0-літровий двигун V6 "Busso". Потужність передається на задні колеса через п'ятиступеневу у механічну коробку передач. Однак свого часу його випробували на динамометрі та дотягнули до 255 кінських сил. Car&Classic продасть з аукціону Alfa Romeo Castagna Vittoria 1995 року випуску за початковою ціною від 167 тисяч доларів США.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили ексклюзивні спорткари з обкладинки американського журналу (фото).