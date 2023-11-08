Байдужим не залишать нікого: складено топ божевільних концепткарів, яким треба піти в серію (фото)

Деякі машини створювалися спеціально для того, щоб подразнити фантазію

Хоч люди найчастіше купують "скромні" середньостатистичні автомобілі, але напевно кожен автолюбитель хотів би опинитися за кермом чогось, що відразу привертатиме до себе величезну кількість уваги випадкових роззяв. І протягом багатьох років автомобільні дизайнери створювали концепти таких автомобілів, які точно не залишать байдужим.

Хоча величезна кількість нових концепт-карів ніколи з тих чи інших причин не підуть у виробництво, однак серед них є такі, які багато хто точно хотів би побачити на дорогах.

Mazda RX-Vision

Автомобілі Mazda з роторним двигуном вже встигли заслужити статус культових, зокрема завдяки моделі RX-7. І хоч RX-8 ледь не вбила цю славу, але ходять чутки, що компанія готується зробити "камбек" і вже є натяки на те, як він виглядатиме.

Lamborghini Egoista

Концепт був створений далекого 2013 року на честь 50-річчя компанії, але навіть зараз він виглядає цілком футуристичним і більш схожим на літак, а не на автомобіль. Загальний дизайн явно натхнений авіаційною промисловістю, але якщо дивитися збоку, він повинен виглядати як бик, готовий до атаки.

Audi Skysphere

Окрім дивовижного зовнішнього вигляду, німецькі інженери запропонували можливість регулювати кліренс та довжину автомобіля. У режимі "розслабленого керування" автомобіль повинен витягуватися і підійматися, а також переходити в автономний режим, в якому навіть кермо буде прибрано. У режимі "спорт", машина опуститься і стане коротшим.

Porsche Mission X

Mission X – це спеціально створений концепт гіперкара, створений для досягнення однієї мети – побити рекорд кола серійного автомобіля для траси Нюрбургрінга у AMG One. Тому його кузов дивовижним виглядом похвалитися не може, оскільки він створювався для практичної мети забезпечити максимальну притискну силу. Конкретні показники потужності не розголошуються, але Mission X, швидше за все, важитиме приблизно так само, як 911 модель і оснащуватиметься двигуном в 1400-1500 к.с.

Mercedes Vision One-Eleven

Машина є демонстрацією того, що буде якщо дизайнерів не обмежувати та дати їм повну свободу. У компанії заявляють, що це лише демонстрація майбутнього дизайну і технологій силових агрегатів, але варто відзначити, що в такому дизайні автомобіль точно стане бажаним суперкаром.

Hyundai N Vision 74

Цікавий момент, але цей концепт був представлений у 1974 році, але навіть сьогодні не виглядає застарілим. Мало того, хоч у компанії запевняють, що це лише випробувальний стенд для майбутніх досліджень і розробок, проте майже кожна його деталь готова до виробництва або принаймні дуже близька до виробництва.

Lamborghini Estoque

Може в порівнянні з Egoista цей італієць виглядає не настільки зухвало, але тут компанія все ж таки ступила на незвідану для себе територію спортивних чотиридверних седанів. Втім, під капотом там було достатньо потужності, щоб переконати, що дух Ламборгіні нікуди не подівся. На жаль, але концепт було згорнуто у 2009 і подальші роботи над ним не велися

Aston Martin CC100 Speedster

Концепт, який був представлений до 100-річчя компанії в 2013 році, має суттєву відмінність від інших моделей — два його екземпляри таки пішли на ринок і потрапили в руки колекціонерів, а не припадають пилом в автомобільних музеях. До речі, Aston Martin в останні роки вкладає багато зусиль у створення унікальних спортивних автомобілів, а тому не виключено, що ми в майбутньому зможемо побачити щось схоже.

Apollo Project Evo

Виробник Apollo хоч і не дуже відомий широкому загалу, але вже відзначився рядом божевільних гіперкарів і Project Evo 2021 один з них.

Втім, компанія не розкриває подробиць про силові агрегати і про те, чи Evo взагалі буде запущений у виробництво, але якщо хтось і зможе реалізувати цю конструкцію, то це вони.

Mazda Furai

У 2007 році автомобіль викликав фурор серед любителів. Примітно, що він не створювався як експонат, а цілком брав участь у перегонах Лагуна Сека і Баттонвіллу, а також хотів взяти участь у Ле Мані. Втім, менш як через рік екземпляр спалахнув і був повністю знищений. Через багато років ніяких натяків на повернення Furai немає, тому швидше за все він остаточно пішов в історію.

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