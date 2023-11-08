Простоял 15 лет под открытым небом: энтузиасты нашли и восстановили редкий Lincoln и вот что вышло (фото, видео)

Время к сожалению сказалось на автомобиле, но даже его можно вернуть к жизни

В США группа энтузиастов нашла заброшенный Lincoln Continental Mk IV 1973 года выпуска в куче листьев и грязи и решила дать ему другую жизнь.

Соответсвующее видео было обнародовано специалистами по реставрации на YouTube-канале WD Detailing. После смерти предыдущего владельца автомобиль простоял на открытом воздухе без ремонта долгих 15 лет.

Lincoln Continental Mk IV это настоящая "сухопутная яхта", которая отображала предел мечтаний американцев в 70-х годах прошлого века и даже 60 лет спустя она может поразить своим стилем и солидностью.

Сначала экспертам пришлось вызывать эвакуатор, чтобы вытащить автомобиль из грязи, что уже было непростой задачей, поскольку из-за плохой погоды подобраться к ней оказалось затруднительно. Однако стремление вернуть машину к жизни оказалось сильнее, а потому спустя некоторое время ее все же доставили на чистку в мастерскую.

Перед чисткой они столкнулись с проблемой заклинивших болтов, которые затруднили доступ ко "внутренностям" и помешали снять аккумулятор. Однако когда и эта проблема была решена, ребята наконец смогли пропылесосить бамперы, капот, колеса и двигатель.

Любопытно, что колесные диски после мойки начали блестеть как новые, и это при том, что их произвели в 1973 году. После обработки обезжиривателем специалисты приступили к мойке высокого давления, чтобы убрать грязь со внешних поверхностей. В конечном итоге стало заметно, что стихия все же сделала свое дело, а ржавчина повредила капот, фары, нижнюю часть передних крыльев, а на крыше отслоилась краска.

Интерьер же со временем практически не пострадал, разве что ржавые направляющие сидений оставили следы на коврах, однако использовав средство от ржавчины, щетку и средство для чистки ковров они смогли вернуть им свежий вид.

Несмотря на то, что для доведения машины до хорошего состояния надо приложить больше усилий, однако по итогу видно, что даже у таких "безнадег" есть вторая жизнь.

Напомним, ранее эти же ребята смогли найти и почистить раритетный Mercedes-Benz 190 SL 1955 модельного года. Несмотря на слой пыли и грязи, автомобиль оказался в достойном состоянии.