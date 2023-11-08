Простояв 15 років просто неба: ентузіасти знайшли і відновили рідкісний Lincoln і ось що вийшло (фото, відео)

Час на жаль дався взнаки, але навіть так автомобіль можна повернути до життя

У США група ентузіастів знайшла покинутий Lincoln Continental Mk IV 1973 випуску в купі листя і бруду і вирішила дати йому інше життя.

Відповідне відео оприлюднили фахівці з реставрації на YouTube-каналі WD Detailing. Після смерті попереднього власника автомобіль простояв на свіжому повітрі без ремонту довгих 15 років.

Lincoln Continental Mk IV це справжня "сухопутна яхта", яка відображала межу мрій американців у 70-х роках минулого століття і навіть через 60 років вона може вразити своїм стилем і солідністю.

Спочатку експертам довелося викликати евакуатор, щоб витягнути автомобіль із бруду, що вже було непростим завданням, оскільки через погану погоду підібратися до неї виявилося важко. Однак прагнення повернути машину до життя виявилося сильнішим, а тому через деякий час її все ж таки доставили на чистку в майстерню.

Перед чищенням вони зіткнулися з проблемою болтів, що заклинили, які ускладнили доступ до "нутрощів" і завадили зняти акумулятор. Однак коли і цю проблему було вирішено, хлопці нарешті змогли пропилососити бампери, капот, колеса та двигун.

Цікаво, що колісні диски після миття почали блищати як нові, і це при тому, що їх виготовили 1973 року. Після обробки знежирювачем фахівці приступили до миття високого тиску, щоб забрати бруд із зовнішніх поверхонь. Зрештою стало помітно, що стихія все ж таки зробила свою справу, а іржа пошкодила капот, фари, нижню частину передніх крил, а на даху відшарувалася фарба.

Інтер’єр же згодом практично не постраждав, хіба що іржаві направляючі сидінь залишили сліди на килимах, проте, використовуючи засіб від іржі, щітку та засіб для чищення килимів, вони змогли повернути їм свіжий вигляд.

Попри те, що для доведення машини до хорошого стану треба докласти більше зусиль, проте за підсумком видно, що навіть такі "безнадійні" мають друге життя.

Нагадаємо, раніше ці ж хлопці змогли знайти та почистити раритетний Mercedes-Benz 190 SL 1955 модельного року. Попри шар пилу та бруду, автомобіль опинився у гідному стані.