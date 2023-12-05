Сколько бензина действительно тратят популярные кроссоверы: результат проверки вас удивит

Рассказываем, какие модели экономичные, а какие просто пожирают горючее.

ААА — Австралийская автомобильная ассоциация — протестировала самые популярные модели кроссоверов, чтобы определить, насколько их расход топлива соответствует заявленному производителем. Некоторые модели оказались даже более экономными, чем обещали их создатели.

Расход топлива кроссоверов измерили в смешанном цикле. Об этом пишут в The Drive.

Лучшие и худшие результаты

Девять автомобилей с разными типами двигателей проверили, и обнаружили, что большинство из них тратит гораздо больше топлива, чем обещали автобренды. Самая большая разница была у Toyota RAV4. На самом деле он тратит 6,8 л бензина, а не 6.0. Это на 13% больше.

Ненамного лучший результат получил популярный кроссовер Hyundai Kona. Разница в заявленном и реальном потреблении топлива составила 12,9%. Он тратит 7,0л вместо 6,2л. Также неправдивы результаты у таких популярных моделей, как Toyota RAV4 (гибрид), Ford Puma, Mitsubishi ASX и MG ZS.

Есть и такие модели, результат которых приятно обрадовал. Правда, таких всего три. Это Haval Jolion, Nissan X-Trail и Hyundai Tucson с дизельной силовой установкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что внедорожник BYD вместо 5 литров бензина тратит 18, заявил блогер. Компания готовит иск против него.