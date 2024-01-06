Замёрз замок в авто? Три надежных метода его открыть

Эти методы точно помогут

Зимой в автомобилях часто замерзают не только лобовые стекла, но и замки. Случается это чаще, когда была плюсовая температура, выпали осадки, и потом это все замерзло. Также вода в замок может попасть, когда владелец моет машину под высоким давлением. В скважину попадает вода и замерзает.

Чтобы такого не случалось, можно пользоваться специальным силиконовым спреем. Но что делать, если вы попали в такую неприятность? Есть три метода решения проблемы.

1 метод

Банально, но можно попытаться отогреть замок автомобиля феном. Конечно, этот способ подойдет только в тех случаях, когда автомобиль припаркован близко к источнику электричества.

Но в этом случае следует не спешить. Не стоит слишком близко приближать фен к замку – лакокрасочное покрытие машины может потрескаться.

2 метод

Используйте прикуриватель. Попросите других водителей помочь открыть замок автомобиля с помощью прикуривателя. Нагретое устройство приложите к замку на пол минуты. Это должно помочь открыть замок. Главное – не обжечься, размораживая его.

3 метод

Если предыдущие способы не помогли, можно попытаться нагреть ключ. Воспользуйтесь горячей водой или зажигалкой (только не переборщите). Тогда осторожно вставьте ключ в замок и немного подождите. Через 10-15 секунд попытайтесь повернуть его.

Если эти три способа не помогают, вам необходимо будет обратиться в автомагазин. Там продаются разные химические размораживатели для автомобильных замков.

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