Замерз замок в авто? Три надійні методи його відчинити

Ці методи точно допоможуть

Взимку в автомобілях часто замерзає не лише лобове скло, але й замки. Стається це найчастіше, коли була плюсова температура, випали опади, і потім це все замерзло. Також вода у замок може потрапити, коли власник миє машину під високим тиском. У свердловину потрапляє вода і замерзає.

Щоб такого не ставалося, можна користуватися спеціальним силіконовим спреєм. Але що робити, коли ви уже втрапили в таку неприємність? Є три методи розв'язання проблеми.

1 метод

Банально, але можна спробувати відігріти замок автомобіля феном. Звісно, цей спосіб підійде тільки у тих випадках, якщо автомобіль припаркований близько до джерела електрики.

Але у цьому випадку варто не спішити. Не варто надто близько наближати фен до замка — лакофарбове покриття машини може потріскати.

2 метод

Використайте прикурювач. Попросіть інших водіїв допомогти відкрити замок авто за допомогою прикурювача. Нагрітий пристрій прикладіть до замка на пів хвилини. Це має допомогти відкрити замок. Головне — не обпектися, розморожуючи замок.

3 метод

Якщо попередні способи не допомогли, можна спробувати нагріти ключ. Скористайтесь гарячою водою або запальничкою (тільки не переборщіть). Тоді обережно вставте ключ в замок і трішки зачекайте. Через 10-15 секунд спробуйте повернути його.

Якщо ці три методи не допомагають, вам потрібно буде звернутися в автомагазин. Там продаються різні хімічні розморожувачі для автомобільних замків.

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