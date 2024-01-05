Ціни на газ пішли вниз: які авто найкраще підходять для встановлення ГБО

Розповідаємо основні нюанси переведення авто на газ

Ціни на автогаз в Україні, навіть попри відновлення блокади на україно-польському кордоні, нарешті повернулися до попередніх показників. Зараз на більшості заправок літр автогазу коштує не більше ніж 30 гривень. Значить, встановлювати ГБО на авто знову стало вигідно.

Розберімось, для яких автомобілів краще обирати газобалонне обладнання, а які для цього категорично не підходять. "Телеграф" розповідає про 7 важливих нюансів, які потрібно знати.

Чисто теоретично, переводити на газ можна будь-який автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Але насправді тут є деякі обмеження. Вони не прописані в жодних інструкціях, а більш раціональні.

Основні нюанси

Спеціалісти зі встановлення ГБО кажуть, що краще встановлювати це обладнання на бензинові, ніж на дизельні двигуни. Для авто на дизелі це буде дорожче, адже обладнання у рази складніше.

Турбонаддув або високий ступінь стиснення, який часто зустрічається у сучасних двигунах, — не найкраще рішення для переобладнання на газ. Краще встановлювати ГБО на прості двигуни.

Багажник автомобіля, у який хочуть встановити ГБО, повинен бути містким. Краще, коли під ним є достатньо місця, адже тоді обладнання не буде займати весь багажний простір і ви зможете у ньому перевозити потрібні речі.

Не рекомендують встановлювати ГБО на авто, які рідко використовуються. Це просто не вигідно. Ви зможете заощадити, лише якщо майже щодня користуєтесь автомобілем.

Встановлюючи газ на авто у підпільних фірмах, ви ризикуєте отримати проблеми зі страховкою у випадку аварії та штрафи при перевірці. Тому краще обирати спеціалістів зі встановлення ГБО, які мають відповідні сертифікати. Після цього потрібно задокументувати процедуру в сервісному центрі МВС.

І останнє. Встановивши газ на авто, не забувайте про те, що системи потребують регулярного технічного обслуговування. Так ви вбережете себе від витоку та інших аварійних ситуацій.

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