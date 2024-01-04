Коштує всього 16 тисяч: створено новий сімейний седан з запасом ходу 1400 км

Авто викликало шалений ажіотаж

Кілька годин тому у Китаї звершилась офіційна презентація нового сімейного седана від Chery. Цікаво, що автомобіль ще до свого випуску створив шалений ажіотаж і обговорення на ринку.

Тепер же стало відомо, що він буде ще дешевшим, ніж очікувалось. Раніше називали ціну у 21 тисячу доларів, а сьогодні стало відомо, що початкова версія продаватиметься всього за 16,7 тисячі доларів, пише Autohome.cn.

Chery Fengyun A8: технічні характеристики та особливості авто

На сторінці компанії близько 70 тисяч коментарів. Такого обговорення немає навіть на презентаціях найпопулярніших автомобілів світу. Наприклад, нової версії Camry.

Під капотом в авто встановлена гібридна силова установка Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM. Вона складається з 1,5-літрового бензинового двигуна на 156 к.с. та електромотора потужністю в 204 кінські сили. Сумарна потужність системи складає 360 кінських сил. Вона дозволяє автомобілю розганятися з нуля до сотні за 7 секунд.

Також у силову установку входить акумуляторна батарея на 18,3 кВт/год. Вона дозволяє автомобілю проїжджати на чистій електриці близько 130 км. З повним баком автономність досягає 1400 км.

У стандартну комплектацію входять два екрани діагоналлю по 12,3 дюйма. Є також покращена версія — на операційній системі Qualcomm Snapdragon 8155, але вона доступна лише у топовій комплектації.

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