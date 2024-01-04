Стоит всего 16 тысяч: создан новый семейный седан с запасом хода 1400 км

Авто вызвало безумный ажиотаж

Несколько часов назад в Китае прошла официальная презентация нового семейного седана от Chery. Интересно, что автомобиль еще до своего выпуска создал безумный ажиотаж и обсуждение на рынке.

Теперь же стало известно, что он будет еще дешевле, чем ожидалось. Ранее называли цену в 21 тысячу долларов, а сегодня стало известно, что начальная версия будет продаваться всего за 16,7 тысячи долларов, пишет Autohome.cn.

Chery Fengyun A8: технические характеристики и особенности авто

На странице компании около 70 тысяч комментариев. Такого обсуждения нет даже на презентациях самых популярных автомобилей мира. К примеру, новой версии Camry.

Под капотом в автомобиле установлена гибридная силовая установка Chery Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM. Она состоит из 1,5-литрового бензинового мотора на 156 л.с. и электромотора мощностью в 204 лошадиные силы. Суммарная мощность системы составляет 360 лошадиных сил. Она позволяет автомобилю разгоняться с нуля до сотни за 7 секунд.

Также в силовую установку входит аккумулятор на 18,3 кВт/ч. Она позволяет автомобилю проезжать на чистом электричестве около 130 км. С полным баком автономность достигает 1400 км.

В стандартную комплектацию входят два экрана диагональю по 12,3 дюйма. Есть также улучшенная версия – на операционной системе Qualcomm Snapdragon 8155, но она доступна только в топовой комплектации.

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