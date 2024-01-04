В Украину привезли внедорожник, созданный скандальным британским миллиардером

Из-за этой машины были серьезные разборки

В Украине появился новый бренд автомобилей. Это малоизвестный недавно созданный Ineos Grenadier, пишет Аutoconsulting.

Фирма принадлежит скандально известному британскому миллиардеру Джиму Рэдклифу. История создания марки достаточно интересна.

Ineos Grenadier: история создания внедорожника и его особенности

Джим Рэдклифф – известный в Великобритании бизнесмен, руководитель мощной химической компании Ineos. На самом деле ему не очень-то и хотелось приступать к производству автомобилей, ведь работы хватает.

Однако миллиардера сильно возмутил некоторый факт, связанный с личным автомобилем Land Rover Defender. Его сняли с производства, и Рэдклифф очень разочаровался. Тогда он предложил компании приобрести все необходимое оборудование и вложить деньги в продолжение производства своей любимой модели. Но в Land Rover ему отказали.

Тогда у бизнесмена и зародилась идея воспроизвести культовый внедорожник, только под другим названием. Он назвал его Projekt Grenadier – в честь любимого лондонского кафе. Однако в Land Rover говорят, что их машину сплагиатили — из-за этого разгорелся яростный скандал.

Grenadier собирали на бывшем заводе BMW и оснастили двигателями немецкого производителя. Это 3-литровый 6-цилиндровый бензиновый B58 мощностью в 285 "лошадей" и дизельный B57 объемом в 2 литра на 249 лошадиных сил. Все они полноприводны и предлагаются только с АКПП.

Также миллиардер планирует выпустить чисто электрическую версию этого внедорожника. Правда, произойдет это как минимум через 2 года. Интересно, что его химическая компания производит четыреста тысяч тонн водорода ежегодно, поэтому Редклифф задумывается также о производстве автомобиля на водородном топливе.

Поставки модели начали только в декабре 2023 года, и в конце месяца первую модель доставили в Украину. Кто владелец странного внедорожника, пока неизвестно.

Как ранее писал "Телеграф", один из самых популярных в Украине кроссоверов получил рестайлинг. Он обойдется около 24 тысяч долларов.