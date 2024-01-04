В Україну привезли позашляховик, створений скандальним британським мільярдером

Через цю машину були серйозні розбірки

В Україні з’явився новий бренд автомобілів. Це маловідомий Ineos Grenadier, який нещодавно створили, пише Аutoconsulting.

Фірма належить скандально відомому британському мільярдеру Джиму Редкліфу. Історія створення марки доволі цікава.

Ineos Grenadier: історія створення позашляховика та його особливості

Джим Редкліфф — відомий у Великобританії бізнесмен, очільник потужної хімічної компанії Ineos. Насправді йому не дуже-то і хотілось розпочинати виробництво автомобілів, адже роботи вистачає.

Проте мільярдера сильно обурив деякий факт, пов’язаний з власним автомобілем Land Rover Defender. Його зняли з виробництва, і Редкліфф дуже розчарувався. Тоді він запропонував компанії придбати усе необхідне обладнання та вкласти гроші у продовження виробництва своєї улюбленої моделі. Та у Land Rover йому відмовили.

Тоді у бізнесмена і зародилася ідея відтворити культовий позашляховик, тільки під іншою назвою. Він назвав його Projekt Grenadier — у честь улюбленого лондонського кафе. Проте у Land Rover кажуть, що їхню машину сплагіатили — через це розгорівся шалений скандал.

Grenadier збирали на колишньому заводі BMW і оснастили двигунами німецького виробника. Це 3-літровий 6-циліндровий бензиновий B58 потужністю у 285 "коней" та дизельний B57 об’ємом у 2 літри на 249 кінських сил. Усі вони повнопривідні та пропонуються лише з АКПП.

Також мільярдер планує випустити чисто електричну версію цього позашляховика. Щоправда, станеться це як мінімум через 2 роки. Цікаво, що його хімічна компанія виробляє чотири сотні тисяч тонн водню щороку, тому Редкліфф задумується також про виробництво автомобіля на водневому паливі.

Постачання моделі розпочали тільки у грудні 2023 року, і в кінці місяця першу модель доставили в Україну. Хто власник дивного позашляховика, наразі не відомо.

Як раніше писав "Телеграф", один з найпопулярніших в Україні кросоверів отримав рестайлінг. Він коштуватиме близько 24 тисяч доларів.