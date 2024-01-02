Один з найпопулярніших в Україні кросоверів отримав рестайлінг: основні зміни

Автомобіль коштуватиме в Україні близько 24 тисяч доларів

Сьогодні відкривається попереднє бронювання на оновлений кросовер Hyundai Creta 2024 року. Презентація автомобіля відбудеться 16 січня.

Автомобіль отримав перше оновлення дизайну у другому поколінні. Випустять сім широких комплектацій, повідомляє zigwheels.

Hyundai Creta 2024 року: оновлення в дизайні

Автомобіль отримав оновлення як зовні, так і всередині. Зокрема, у салоні знаходимо двозонну систему клімат-контролю, 360-градусну камеру, абсолютно нову панель приладів, багато портів для зарядки тощо. Є зміни також у матеріалах оббивки салону.

Щодо екстер’єру, то зміни у дизайні помітні. Особливо вирізняється капот, інші фари та форма кузова. Решітка радіатора стала більш квадратною, фари — світлодіодними.

Під капотом розташовано 1,5-літровий турбобензиновий двигун. Він працює у парі разом з 6-ступеневою механічною або 7-ступеневою автоматичною коробкою передач. Потужність двигуна — 160 кінських сил.

Автомобіль продаватиметься у шести кольорах. Також можна замовити модель у двох кольорах. Наприклад, білу з чорним дахом. Ціни наразі не оголошені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що електрокар Xiaomi самостійно запаркувався за кілька секунд на багаторівневій парковці. Опубліковано відео можливостей розумного автомобіля.