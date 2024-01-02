Це вражає: електрокар Xiaomi самостійно запаркувався за кілька секунд на багаторівневій парковці (відео)

А ще він швидший, ніж більшість сучасних суперкарів

Автомобіль Xiaomi SU7, який представили нещодавно, вражає своїми вміннями. Зокрема, електромобіль оснащено найновішими технологіями бренду, який донедавна концентрувався на виробництві смартфонів та розумної техніки для дому.

За пів року після того, як Xiaomi вперше заговорила про плани на виробництво електрокарів, у світ вийшла перша модель бренду. З’ясувалось, що вона є інноваційною.

Чим унікальний цей електрокар

У рамках рекламної кампанії Xiaomi опублікувала відео, на якому демонструються можливості електрокара з самостійного паркування. SU7 зміг самостійно запаркуватися на багаторівневій парковці десь у Піднебесній.

В опублікованому ролику видно, що водій Xiaomi SU7 під’їхав до гаража, а потім натискає відповідну кнопку на екрані. Після того, як людина вийшла, автомобіль самостійно заїжджає в гараж. Проїжджаючи різними рівнями парковки, Xiaomi SU7 зустрічається з Audi A7. Здавалось, зараз станеться ДТП, але розумний електрокар побачив перепону на шляху, розвернувся і поїхав ще вище. Там він знайшов місце для паркування і заїхав туди заднім ходом.

Наразі не відомо, як саме електрокар вибрав місце, яке йому підходить — завдяки своїм датчикам, чи він має картографічний план цього паркувального комплексу. У будь-якому разі, його можливості вражають.

Раніше стало відомо, що Xiaomi SU7 має безліч камер, радарів та лідарів. Він може їздити на автопілоті автострадами і самостійно паркуватися. Скоро до переліку функцій розумної машини буде додано водіння на автопілоті вулицями міст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий розумний семимісний електрокар виявився дешевшим, ніж очікувалось. Він матиме запас ходу понад 700 кілометрів.