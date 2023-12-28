Офіційно презентували перший електромобіль Xiaomi: він потужніший та швидший за суперкари

Це справжній головний біль для Ілона Маска та інших виробників елітних авто

Седан Xiaomi SU7 з найкращою у світі аеродинамічністю презентовано. Це перший автомобіль бренду, який раніше виробляв гаджети та розумну техніку для дому.

Автомобіль отримав середні розміри — довжина майже 5 метрів, ширина 196 сантиметрів, висота — 144 см. Колісна база машини складає 3000 мм.

Технічні характеристики та дизайн Xiaomi SU7

Седан отримав унікальні фари — з адаптивною конструкцією ADB. Найцікавіше у ній те, що фари самі регулюються залежно від освітленості на дорозі.

Ручка дверей напівприхована, що додає аеродинамічності, але яка і не примерзне у морозну погоду, як у Tesla. Салон буде у трьох кольорах — чорному, сірому та червоному. Є фізичні та сенсорні кнопки, спортивні сидіння, крута аудіосистема, інформаційно-розважальна система і так далі.

А що під капотом? Автомобіль оснащено двома моторами, які сумарно розвивають потужність у 673 кінські сили. Непогано, як для електричного седана, чи не так? Крутний момент при цьому досягає шалених 838 Нм.

Модель може розганятися до сотні всього за 2,78 секунди, і це швидше, ніж багато популярних суперкарів. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 275 кілометрів за годину.

При цьому запас ходу електромобіля складає понад 800 кілометрів. Заряджати машину можна на найшвидшій зарядці у світі — 800 В. Всього за 5 хвилин запас енергії можна поповнити для поїздки на 200 кілометрів, а за 15 хвилин — на понад 500 кілометрів.

Як раніше повідомляв "Телеграф", інший виробник техніки та смартфонів — Huawei — також випустив свій електрокар. Це флагманський кросовер з 9 дисплеями в салоні.